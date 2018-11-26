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ULAŞ'TA YOLCU VE YÜK TRENLERİ ÇARPIŞTI, YARALILAR VAR(EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

SİS NEDENİYLE KIRMIZIYI FARK ETMEDİ İDDİASI Bostankaya tren istasyonu yakınında yaşanan kazanın sis nedeni ile meydana geldiği öne sürüldü.

SİS NEDENİYLE KIRMIZIYI FARK ETMEDİ İDDİASI

Bostankaya tren istasyonu yakınında yaşanan kazanın sis nedeni ile meydana geldiği öne sürüldü. Makinistler Zekeriya Dede ve Enes Duman idaresindeki DE24355 numaralı Divriği'den Sivas'a gelen yolcu treni, Bostankaya tren istasyonunda iddiaya göre sis nedeni ile kırmızı ışığı fark etmeyerek durmadı. Bunun üzerine Bostankaya tren istasyonundan Divriği istikametine seyre başlayan makinistler Sinan Çetintaş ve İsmail Cin(27) yönetimindeki DE22002 numaralı boş durumdaki yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında trenlerin seyir hızının düşük olduğu belirlendi. Kazada makinistler Sinan Çetintaş, İsmail Cin, Zekeriya Dede, Enes Duman ile yolcular Beşir Öcal, Hasan Yalçın, Fatih Kilis, Salih Can Ayten, Ceyda Çavdar, Hatun Erdoğan, Furkan Dalkıran, Fevzi Kip(65) ile henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulanslar ile Sivas kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:
-Kaza yerinden görüntüler
-Trenlerin görüntüsü
-Hastaneden görüntüler
-Hastaneye getirilen yaralılar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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