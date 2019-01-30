Ulaştırma Bakanı Turan: “2019 yılının hizmet dolu çok yoğun bir yıl olacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, “2019 yılının hizmet dolu çok yoğun bir yıl olacak. 2019 yılı mayıs ayı sonuna kadar kamudan vatandaşa, özel sektöre ve kamuya sunulan dijital hizmetlerin e-devlet üzerinden sunulmasını sağlayacağız” dedi.

Yeni yıla ilişkin mesaj yayımlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, yeni yıla umutlarla ve yeni heyecan girildiğini kaydeden Bakan Turan, “2018 yılı, tüm ekonomik ve dış olumsuzluklara rağmen daha önce başlattığımız birbirinden önemli projelerin devam ettiği ve başarıyla tamamlandığı bir yıl oldu. İstanbul Havalimanı’nın ilk fazını 29 Ekim’de hizmete verdik. Karadeniz’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda bulunan Ovit Tüneli’ni açtık. İzmir ve Manisa’yı birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli’ni Haziran ayında hizmete verdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 637 kilometreye çıkardık ve yol ağımızın yüzde 39’u, ana akslarımızın tamamına yakını bölünmüş yol haline geldi. Kıtaları aşan projelerimizden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşasına devam ettiğimiz gibi, rüzgar testlerini de tamamladık. 2018 yılında 20 adet 30,3 km tünel bitirildi. 170 adet 524 km tünel inşasına ise devam ediyoruz. Yine 2018’de 30 kilometre uzunluğunda 188 adet köprü yapılırken 50 adet köprünün bakım ve onarımı tamamlandı” diye konuştu.

2016 hizmet dolu bir yıl olacak

2019 yılının hizmet dolu çok yoğun bir yıl olacağını belirten Bakan Turan, “İstanbul, Bursa ve İzmir’i birbirine bağlayacak 426 kilometre uzunluğundaki otoyol projesini tamamlayarak, hizmete alacağız. 82 km’lik Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nu da tamamlayacağız. Önemli tünel çalışmalarımızdan bazıları olan Malatya-Hekimhan, Ilışar, Honaz, Alacabel, Aşık Şenlik, Karasu, Güzeldere ve Ilgar tünellerini de hizmete vereceğiz. 3 bin 953 km uzunluğunda demiryolu hattının yapımına devam ederek bin 204 km’sini 2019 yılı içerisinde tamamlayacağız. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı inşasını 2019 yılı sonunda tamamlamak ve test sürüşlerine başlayacağız” dedi.

İstanbul Banliyö ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı

İstanbul Banliyö Hattı’nı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısı ile Sabiha Gökçen Havalimanı demiryolu bağlantısının tamamlanacağı müjdesini veren Turan, “Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi’ni hizmete vereceğiz. 2019 yılı mayıs ayı sonuna kadar kamudan vatandaşa, özel sektöre ve kamuya sunulan dijital hizmetlerin e-devlet üzerinden sunulmasını sağlayacağız. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi hizmet kalitemizi daima arttırarak; Türkiye’nin gelişimi, toplumun kalkınması ve cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

