Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli ücretlerinde artış yapılmamıştır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayan Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan 'yeni ücret tablosu'nun siteye sehven konulduğunu ve kısa sürede kaldırıldığı bildirildi. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli’nden yapılan geçiş ödemeleri hâlihazırda kullanılan OGS veya HGS hesabından yapılmaktadır. Geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödenmekte ve kullanıcılara kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmamaktadır."

Haber: ANKARA, (DHA)

