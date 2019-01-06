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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Tren kazalarında TCDD'nin kusuru yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 09:41 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tren kazalarında TCDD'nin kusurunun bulunmadığını ifade etti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ölümlü tren kazalarıyla ilgili soru önergesine yanıt veren Bakan Turhan'ın açıklamasını, 'Bakanlık, adeta hatayı ölenlere atmıştır' şeklinde yorumladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Tren kazalarında TCDD'nin kusuru yok

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in ölümlü tren kazalarına ilişkin soru önergesine yanıt veren Turhan, 2018 yılında meydana gelen 8 ölümlü kazadan, tahkikatı tamamlanan dördünde TCDD'nin kusurunun bulunmadığını belirtti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Bakan Turhan, hemzemin geçitlere yönelik iyileştirme çalışmaları sonucunda 2003 yılı öncesine göre kaza sayısında yüzde 88, can kaybı sayısında ise yüzde 76 oranında azalma olduğunu söyledi.

Turhan'ın yanıtını değerlendiren CHP'li Özel, "Tahkikatı tamamlanan 4 kazada TCDD'nin kusurunun bulunmamış olması, yapılan tahkikatların ne kadar güvenilir olduğu sorusunu akıllara getirmektedir. Bakanlık, adeta hatayı ölenlere atmıştır" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cahit Turhan TCDD CHP Özgür Özel

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kusur chp dedir. niye böyle tırı vırı konuları ortaya koyuyor. herkes uyutuluyor mutlu mesut. sanamı kaldı chp
Benim kanaatime göre de suçlu olanlar yolculardır. Çünkü TCDD personeline güvenerek bilet almak suretiyle kendilerini ölüme atmışlardır. Koskoca bakan yalancı mı?
Tabii canim.Trenin ve raylarin ne kusuru var.Hepsi eceli den olmustur.Ehh ne yapalim kaderleri boyle yazılmışş....
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