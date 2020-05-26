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  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan GSM operatörlerindeki sorunla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan GSM operatörlerindeki sorunla ilgili açıklama

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.05.2020 21:36 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yakınlarını arayarak bayramlaşmak isteyen vatandaşlar, iletişim sorunuyla karşılaşmış, operatörler ise problemin kendilerinden kaynaklanmadığına dair açıklamalar yapmıştı. GSM operatörlerindeki soruna bu soruna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan GSM operatörlerindeki sorunla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayramın ilk günü yaşanan kısmi iletişim problemlerinin tekrar etmemesi için, gereken tüm adımların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından atıldığını belirtti.

Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kesintisiz iletişim için kurumlarımız sürekli teyakkuz halinde. Dünyada bu alanda lider ülkeler arasındayız. Bayramın ilk günü yaşanan kısmi iletişim problemlerinin tekrar etmemesi için, atılması gereken tüm adımlar @BTKKurumsal tarafından atılmaktadır."

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