Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: “Bu coğrafyada raconu Türk milleti ve onun lideri keser, hamdolsun bunu herkes anladı”

“17 yıldır ülkemizi bir baştan bir başa imar ediyoruz”

Partisinin Isparta il binası ziyaretinde, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yaptığı konuşmada, “Bugün, Isparta’mıza uzun yıllar kesintiye uğramış bir demir yolu ulaşım hizmetinin tekrar başlatılması vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Bu hizmetler insanımızın hak edip, zamanında hak edene teslim edilmesi gereken hizmetlerdi. Bizler iktidara geldiğimizden beri ülkemiz insanınız ihtiyacı olan ve kamu kurumları tarafından, devlet tarafından yapılması gereken hizmetleri bir hizmet siyaseti sorumluğu içerisinde ve hizmet siyasetinin Türk siyasetine yerleştirilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizi 17 yıldır bir baştan bir başa imar ediyoruz. Bundan da nasibini Ispartalılar aldı, alıyor ve alacak. Bugün ülkemizin hiçbir köşesinde, yöresinde ulaşım adına sorun sıkıntı çekilen, ulaşmakta zorluk çekilen çile çekilen bir yer kalmadı” dedi.

“İstiklalimizi ve istikbalimizi sekteye uğratacak her türlü risklere karşı, her türlü alanda mücadele veriyoruz”

“Yeter mi? Yetmez. Yaptık mı? Yaptık. Yapacak mıyız? Yapacağız. Kimlerle yapacağız? İşte, bu teşkilatlarla yapacağız” diyerek sözlerini sürdüren Bakan Mehmet Cahit Turhan, “Biz, bu hizmetleri ülkemize, ülkemiz insanına getirirken orta uzun vadeli hedeflerimizi belirleyerek bir plan dahilinde yapıyoruz. Önceliklerimizi belirliyoruz, kaynaklarımızı tespit ediyoruz. Kaykılanlarımızı etkin ve verimli kullanarak ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, Osmanlı’nın varisi bir devlet olarak bulunduğumuz coğrafyada da ‘Coğrafya bir milletin kaderidir’ anlayışından hareketle istiklalimizi ve istikbalimizi sekteye uğratacak her türlü risklere karşı da gerek diplomatik gerekse savunma sanayi, tarım ulaştırma, enerji, turizm, ticaret ve her türlü alanda da bu mücadeleyi veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Hizmetleri yerine getirme arzusuzunda olan bir siyasi hareketin mensupları olarak bizlere de teker teker sorumluluklar düşüyor”

“Sadece bu sınırları korumak yetmez” diyen Bakan Turhan şöyle devam etti: “Bu sınırların içerisinde yaşayan insanların da, çağın imkanlarını kullanarak onların yaşam kalitesini arttıracak hizmetleri yapmak yani ekonomimizi pastamızı büyültmekte bu çalışmalar içerisinde önemli bir yer tutuyor. Biz, etrafımızdaki ülkelerle olan ticaretimizde Pazar fırsatlarımızı üretim imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek, bunların ekonomimize katkı sağlayacak şekilde hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız. Bu hizmet siyasetinin gereği olarak yapmamız gereken çalışmaları yaptıktan sonra da sadece kendi ülkemiz insanlarının değil, dünyada birçok mağdur, mazlum, mahzun olan insanlarımızın dertleriyle de ilgilenen tarihi sorumluluğu bilinciyle hareket ederek onlara da elimizden gelen yardımı desteği gösteriyoruz. Böyle bir tarihi sorumluluğu olan milletin tarih bilinciyle siyaset yapan ve bu millete karşı vaat ettiği sözleri, hizmetleri yerine getirme arzusuzunda olan bir siyasi hareketin mensupları olarak bizlere de teker teker sorumluluklar düşüyor. Bu, bir kişinin veya birkaç kişinin işi değil. Bu hareket, bizim milletimizin tamamının desteklemesi ve destek almamız gereken ve milletten aldığımız destekle birlikte bu hizmetleri hayata, vücuda geçirmemiz gerektiğini hiçbir zaman unutmamalıyız” ifadelerine yer verdi.

“Partimizin programlarını da iyi okuyup, anlayarak, öğrenerek, bilerek, bunları vatandaşlarımızla paylaşmamız lazım”

Bakan Turhan konuşmasının devamında şu görüşlerde bulundu; “Bizler, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hareketinde birer nefer olarak çalışıyoruz, bu hareketin aktif siyasetçileri ve mücadelecileriyiz” görüşlerinde bulunarak, “Dolayısıyla ne yaptığımızı, niçin yaptığımız, nasıl yapmamız gerektiğini, ne kadar zamanda yapmamız gerektiğini, partimizin programlarını da iyi okuyup, anlayarak, öğrenerek, bilerek, bunları vatandaşlarımızla paylaşmamız lazım”.