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Ülke, cumhurbaşkanının canlı yayında yaptığını konuşuyor! "Herkes benden öyle sıkıldı ki..."

01.04.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Pink TV'de canlı yayınlanan bir televizyon programına buzdolabından çıkarak katıldı.

Ülke, cumhurbaşkanının canlı yayında yaptığını konuşuyor! "Herkes benden öyle sıkıldı ki..."

Seçim kampanyasının finalini yapmak için dün akşam Pink TV'deki bir televizyon programına elinde turşu kavanozuyla buzdolabından çıkarak katılan Vucic, "Herkes benden öyle sıkıldı ki buzdolabını açsalar içinden ben çıkacağım zannediyorlar." ifadesini kullandı.

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SEÇİMLERDE FAVORİ

Programa, "İcraatlar konuşuyor" şarkısı eşliğinde çıkan Vucic'in bu eylemi, seçim kampanyası dahilinde yayınlanan bir reklam videosuna dayanıyor. Reklamda Vucic, genç bir çiftin buzdolabından çıkıyor.

Vucic, 3 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin en favori ismi olarak gösteriliyor. (AA)

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canlı yayın Cumhurbaşkanı Sırbistan
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