Ülke genelinde 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin dört bir yanında, "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan uygulamaya birçok önemli isim dahil oldu.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İNCE: ÖNCELİK YAYANIN, ÖNCELİK HAYATIN

İstanbul'da Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, üzerinde "Yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı maske ve şapka taktı.

Etkinliğe katılan öğrencilere kırmızı düdük ve hediyeler veren İnce, daha sonra Vali Köşger ile yaya geçidini kırmızıya boyadı.

İnce, gazetecilere, yayaların kırmızı çizgileri olduğunu söyleyerek, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın. Trafik güvenliği ciddi bir mesele, diğer güvenlik alanları gibi. Çok can kayıpları verdik, çok acılar çektik. İstiyoruz ki vatandaşlarımız bundan sonra böyle acılar yaşamasın, trafik konusunda can kaybımız olmasın. Hedefimiz trafik kazasında sıfır can kaybı olsun." ifadelerini kullandı.