Ülkeler koronavirüsle nasıl mücadele ediyor?

Avrupa’da birçok ülke koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşıyor, ancak her ülke salgına farklı şekillerde yanıt veriyor. İngiltere’de yeni üç aşamalı sistem konusunda ateşli tartışmalar yaşanırken, başka yerlerde kısıtlamalar daha yumuşak. Çoğu ülkede, soğuk kış aylarını daha katlanılabilir hale getiren aile toplantıları, yerini Covid-19 kısıtlamalarına bıraktı. Diğer devletlerin sağlık sistemleri üzerinde de büyük baskılar bulunuyor; ancak aşıya kadar hayatın normal bir şekilde devam etmesi pek olası görünmüyor. FRANSA Fransa’nın en büyük şehirleri yüksek Covid-19 sayılarını düşürmek için tartışmalı sokağa çıkma yasaklarını Cumartesi’den itibaren uygulamaya geçirdi. Paris, Marsilya, Lyon ve altı şehirde daha Macron’un emri üzerine sokaklar boşaldı. Bu da 20 milyondan fazla insanın makul bir gerekçe olmadan belirtilen saatler dışında evlerini terk ettiği için para cezası alabileceği anlamına geliyor. Fransa, Avrupa’da günlük vaka sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri.

Fransa’da günlük vaka sayısı 30 bine ulaşmış durumda. Buradaki Covid-19 hastaları, ülkedeki yoğun bakım yataklarının üçte birini dolduruyor. Ancak uygulamaya sokulan yeni katı kurallar halihazırda bir etki yaratmışa benziyor.

Fransa Devlet Başkanı Macron’un eşi Brigitte de, Covid-19 testi pozitif olan biriyle temas kurmasından ötürü PAzartesi günü karantinaya girdi. İSPANYA İspanya, Avrupa’da 9.000 vakayı aşan ilk üke oldu.

İspanya’da vaka sayıları bu hafta itibariyle bir milyonu geçti. Resmi ölüm sayısı ise yaklaşık 34.000. El Pais gazetesinin haberine göre Temmuz ve Ekim ayları arasında, geçen yıla kıyasla 11.000 daha fazla ölüm var. Hastaneye yatışlar da artıyor. Ancak ciddi vaka sayısı İspanya’ya katı karantina kuralları getiren ilk dalgadan daha düşük. İspanya’nın ikinci büyük şehri Barselona’nın da içinde bulunduğu Katalonya’daki yetkililer bar ve restoranların 15 gün süreyle kapatılmasını istedi. Mağazalara ise sınırlı sayıda insanın girmesine izin veriliyor. Madrid ve yakınındaki bölgelerde de geçtiğimiz hafta aşamalı olarak karantina başladı. Sakinlerin yalnızca iş, okul ve tıbbi gerekçelerle giriş çıkış yapmasına izin veriliyor. ALMANYA Angela Merkel, sosyal mesafe kuralları konusunda halkı uyardı.

Şansölye Angela Merkel, artan Covid-19 vakalarına karşın insanları evde kalmaya çağırdı. Merkel, hafta sonu yayınlanan haftalık bir video podcast’de “Dışarıda ve evde daha az insanla bir araya gelin” dedi.

Nisan ayının ortasından bu yana, geçtiğimiz hafta ilk kez ülkede 5.000’den fazla günlük vaka olduğu bildirildi. Almanya’da 16 eyalet başkanı salgınları kontrol altına almak üzere yeni tek tip kısıtlamalar üzerinde anlaştı. Buna göre enfeksiyon oranının her 100.000 kişide 35’ten fazla olan yerlerde halka açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Maske kullanımı, Nisan ayından beri toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda zorunlu. Hükümet tarafından yapılan açıklamada kamu binalarında, müze ve tiyatrolarda, üniversite ve okullarda havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesi için yaklaşık 500 milyon Euro kaynak oluşturulduğu söylendi. İTALYA İtalya’nın kuzeyinde vaka sayısı tekrar artıyor. Pandeminin ilk vurduğu ülke olan İtalya’da vaka sayıları tekrar artıyor. Başbakan Giuseppe Conte bar ve restoranlar için gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kamusal alanlarda kutlama yapmak ve gündelik spor faaliyetleri yasaklandı. Açık ve tüm kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Altı yaşın üzerindeki okul öğrencileri bile sıralarında olmadıkları sürece maske takmak zorunda. Ayrıca okul girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor. İtalya’da 100.000 kişi başına düşen vaka sayısı son haftada 147’ye çıktı. Ancak ölüm rakamları daha düşük.

ÇİN Koronavirüsün Çin’den çıktığı düşünülüyor.

Virüsün çıkış noktası olduğuna inanılan Çin’de Qingdao limanındaki bir şehir hastanesinde sadece 13 kişinin enfekte olduğu bir salgının ardından iki devlet yetkilisi görevden alındı. 11 milyonluk şehirdeki hemen hemen tüm sakinler dört gün boyunca test edildi. Yetkililer, toplu testlerin ardından Qingdao’da yeni vaka tespit edilmediğini belirtti. Salgın Çin’de iki aylık bir dönemin ardından, rapor edilen yeni bir vaka olmaksızın sona ermiş gibi görünüyor. İktidardaki Komünist Parti, virüse karşı zafer kazandığını düşünüyor. Dünyada ilk kez Covid-19’un tespit edildiği Wuhan’dan gelen çarpıcı görüntülerde yüzme havuzundaki çok sayıda insanın olması dikkat çekmişti. AMERİKA Dünyadaki en fazla ölüm Amerika’da gerçekleşti.

220.000’den fazla ölüm sayısı ile birlikte ABD, dünyada en çok ölümün yaşandığı ülke oldu. Başkan Donald Trump, koronavirüs kapıp iyileşmesinin ardından durumun kontrol altında olduğu konusunda ısrarcı.

221.

En az 36 eyalette enfekte olan insan sayısı artarken, uzmanlar ülke çapında zirve görmekten dolayı endişeliler. Ülkede yeni haftalık vaka sayısı, 250.000’in altına düşmedi.

Kuzey Carolina’da konuşan Trump ise “Aşı salgını sona erdirecek. Bu bir şekilde bitecek. Yavaşlayacak ve sona erecek” dedi. HOLLANDA Hollanda’da bar, restoran ve kafeler kapatıldı.

Hükümetin kısmi karantina uygulamalarının hemen ardından geziye çıkan Hollanda kraliyet ailesi, gelen eleştrilerin ardından Yunanistan tatilini yarıda kesmek zorunda kaldı. 14 Ekim’den bu yana ülkedeki bar, restoran ve kafeler yalnızca al-götür sistemiyle hizmet veriyor. Akşam 08:00’den sonra alkol satışının yasaklandığı ülkelerde tüm mağazalar erken saatlerde kapanıyor. Hükümet insanlara evden çalışmalarını ve mümkün olduğunca evde kalmalarını ve günde en fazla üç kişiyle görüşmelerini tavsiye ediyor. Kısıtlamaların en az dört hafta sürmesi planlanıyor. İSVEÇ İsveç’te henüz resmi bir karantina uygulaması yok.

Şu ana kadar İsveç diğer Avrupa ülkelerinin koyduğu kurallardan kaçındı. Ancak vaka artışıyla birlikte yerel kısıtlamaların uygulanması söz konusu. Yeni kurallar arasında toplu taşmadan kaçınmak, risk grubundan kişileri ziyaret etmek, alışveriş merkezlerinden spor salonlarına ve yüzme havuzlarına gitmekten kaçınmak gibi yeni önlemler var.

BREZİLYA Güney Amerika’da en çok ölüm Brezilya’da gerçekleşti.

Başkan Jair Bolsonaro uzmanların uyarılarını göz ardı ederek virüs riskilerini küçümsemekle eleştiriliyor. Bolsonarı Trump kadar dahi kısıtlama getirmedi ve sosyal mesafe, maske gibi zorunlulukları küçümsemesiyle biliniyor. Bolsonaro, Temmuz ayında virüse yakalandığında bile, ölümcül olma potansiyeli taşıyan virüsü “küçük bir grip” sözleriyle nitelendirmişti. Ancak sonuçlar öyle görünmüyor. Brezilya, Güney Amerika’da en çok ölüm vakasının görüldüğü ülke. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana 154.000’den fazla insan hayatını kaybetti ve 5.25 milyondan fazla insan virüse yakalandı. ÇEK CUMHURİYETİ Çek Cumhuriyeti’nde okullar kapatıldı.

Enfeksiyon oranının her 100.000 kişide 521 olduğu Çek Cumhuriyeti’nde okullar kapatıldı. Ülkenin sağlık bakanı virüse yakalanan öğretmen ve eğitim personeli sayısının Eylül’den bu yana 4.500’ün üzerine çıktığını söyledi. Halka açık kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu. Anca duraklar ve bekleme alanları gibi mekanlarda da maske takılması gerekiyor. 14 Ekim’de ülkedeki bar ve restoranlar kapatıldı. Dışarıda altıdan fazla sayıda insanın bir araya gelmesi ise yasak.