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"Ülkeleri tarafından reddedilen DEAŞ mensuplarını Irak'ta kabul etmeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 22:15 | Son Güncelleme

"Ülkeleri tarafından reddedilen DEAŞ mensuplarını Irak'ta kabul etmeyiz"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Suriye'den 250 DEAŞ'lı teslim aldıklarını belirterek, ülkeleri tarafından reddedilen yabancı DEAŞ'lıları kabul etmeyeceklerini söyledi.

Abdulmehdi, Bağdat'ta Yeşil Bölge'nin dışında bulunan Hükümet Sarayı'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan, aralarında Iraklı da bulunan çeşitli uyruklara mensup DEAŞ'lıları teslim almaları konusuna değinen Abdulmehdi, "Suriye'den yaklaşık 250 DEAŞ'lı teslim aldık. Bunların uygun hapishanelere yerleştirilmesi süreci İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda bulunuyor. Ülkeleri tarafından reddedilen DEAŞ'lıları ise Irak'ta kabul etmeyiz." dedi.

Suriye'den Irak'a getirilen DEAŞ'lılar arasında bulunan ailelerin durumunun ne olacağı sorusuna ise Abdulmehdi, "Bunlar, 'DEAŞ tarafından zorla alıkonulup götürülenlerle (Suriye'ye), kendi istekleri üzerine DEAŞ'a katılanlar' diye iki ayrılıyor. Her aileyle kendi durumuna göre muamele edilecek." şeklinde cevap verdi.

Abdulmehdi, DEAŞ'ın Suriye'de kuşatıldığını ifade ederek, bunların Irak'a sızmak için boşluk aradıklarını ancak buna izin vermeyeceklerini ve bu konuda gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

- ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

Irak Başbakanı, ABD'nin Irak'taki askeri varlığıyla ilgili devam eden tartışmalara dair "Yabancı güçlerin Irak'taki sayısı sınırlı. Bunların askerlerimizi eğitmek ve DEAŞ'la mücadele etmek dışında görevi bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Adil Abdulmehdi, geçen haftaki basın toplantısında da "Irak'ta hiçbir yabancı askeri üs bulunmuyor. Üslerin hepsi Irak üsleridir. ABD'li ve diğer yabancı güçlerin görevi, DEAŞ'la mücadele, Irak güçlerini eğitmek ve onlara danışmanlık etmekle sınırlıdır." açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi DEAŞ ırak

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