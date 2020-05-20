Ülkelerin hastane oranları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Hastaneler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceleyen Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2017 yılından itibaren hastane başlığı altında basına 203 bin 870 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 36 bin 297 olduğu görüldü.
Özellikle COVİD-19 vakalarının artmasıyla birlikte yeni hastane yapımlarının gündemde yer aldığı gözlendi. Ayrıca hastane başlığı altında en fazla haberin 'şehir hastaneleri' ile alakalı olarak yansıma bulduğu tespit edildi.
Koronavirüsle mücadelede, Türkiye’nin yöntem ve başarısı ise yabancı basında oldukça yankı uyandırdı.
İLK SIRADA GÜNEY KORE VAR
Yapılan araştırmalara göre, ülkelerin dünya çapındaki hastane oranları belli oldu. Ancak araştırma bu yıl açıklansa da 2017 yılı verilerini kapsadığına dikkat çekmek gerekiyor. Araştırmada ilk sırada yer alan ülke 75,55 hastane ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi ikinci sırada 66,39 hastane ile Japonya, milyon başına 55,89 hastane ile de Avustralya’nın takip ettiği kaydedildi. Sıralamada yer alan diğer ülkelerden bazıları ise, Fransa (45,55), Finlandiya (44,84), Almanya (37,31), Meksika (37,05), Yeni Zelanda (33,79) oldu.
TÜRKİYE 24. SIRADA
Yayınlanan listede Türkiye’de milyon kişi başına 18,9 hastane düştüğü görüldü. Ülkemiz, bu rakamla listede 24’üncü sıraya yerleşti.
LİSTE SONUNDA İSRAİL YER ALIYOR
Araştırma hastanelerin milyon kişi başına düşen oranlarını yansıtırken, son sıraya 9,76 hastane ile İsrail’in yerleştiği saptandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum