Ülkelerin hastane oranları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Hastaneler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceleyen Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2017 yılından itibaren hastane başlığı altında basına 203 bin 870 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 36 bin 297 olduğu görüldü.

Özellikle COVİD-19 vakalarının artmasıyla birlikte yeni hastane yapımlarının gündemde yer aldığı gözlendi. Ayrıca hastane başlığı altında en fazla haberin 'şehir hastaneleri' ile alakalı olarak yansıma bulduğu tespit edildi.

Koronavirüsle mücadelede, Türkiye’nin yöntem ve başarısı ise yabancı basında oldukça yankı uyandırdı.