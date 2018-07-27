Ülkemizde her 12 kişiden biri kabızlıkla mücadele ediyor! İşte kabızlığa veda etmenin yolları

Ülkemizde her 12 kişiden birinin problemi olan kabızlığın tedavisi, altta yatan nedenlere ve mevcut olduğu süreye bağlıdır. Sizin için diyetinize ekleyebileceğiniz yiyeceklerin bir listesini ve kabızlığa veda etmenin birkaç yolunu bir araya getirdik.
Su
Yetersiz sıv alımı kabızlığa neden olur. Vücuda yeterli su alımı dışkıyı yumuşak tutar, bağırsaklardan daha kolay geçmesini sağlar. Vücudun metabolizmasının sorunsuz çalışması için her gün en az 8 bardak su içilmesi tavsiye edilir.
Yoğurt
Probiyotikler, yoğurtta bulunan yararlı bakteriler, sindirim problemlerini hafifletebilir.
Şeker pekmezi
İçeriğindeki zengin miktardaki demir, enerji depolanmasına yardımcı olduğundan ve kabızlığı önleme gibi faydalarından dolayı tüketilmesi gereken besinlerin başında gelir. Yatmadan önce bir çorba kaşığı pekmez kabızlığınızı hafifletir.
Susam taneleri
Eğer kabızlık çekiyorsanız, salata, yoğurt veya smoothie'ye biraz susam serpin. Bir yemek kaşığı susam yaklaşık 1.1 g lif içerir. Susam yerine kabak çekirdeği de tüketebilirsiniz.
Muz
Olgunlaşmamış muzlar kabızlığa neden olsa da, olgun muz kabızlığı rahatlatmaya yardımcı olabilir.
Kuru erik
Kuru erik yemek kabızlığı hafifletebilir. Kuru erikler, doğal bir müshil olan sorbitolün yanı sıra, bir lif kaynağıdır.
Aküpresür
Conception Vessel 6 göbek düğmenizin altında 3 parmak genişliğinde bulunur. Bağırsaklarınızı uyarmak için parmaklarınızı kullanarak bu alana sıkıca 30 saniye basın.
Aromaterapi
Limon, portakal, biberiye, fesleğen, rezene ve nane kabızlığı gideren en iyi aromalardır.
Egzersiz
Günde 10 ila 15 dakika süren düzenli bir yürüyüş sindirim sistemindeki etkinliği önemli ölçüde artırabilir.
Bu yöntemlerden herhangi birini denediniz mi? Kabızlık çekiyorsanız başka neler yapabilirsiniz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bizi bilgilendirin.
Uzun süren bir kabızlığınız varsa mutlaka doktora başvurun.
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