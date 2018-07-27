Ülkemizde her 12 kişiden biri kabızlıkla mücadele ediyor! İşte kabızlığa veda etmenin yolları

Ülkemizde her 12 kişiden birinin problemi olan kabızlığın tedavisi, altta yatan nedenlere ve mevcut olduğu süreye bağlıdır. Sizin için diyetinize ekleyebileceğiniz yiyeceklerin bir listesini ve kabızlığa veda etmenin birkaç yolunu bir araya getirdik.

Su

Yetersiz sıv alımı kabızlığa neden olur. Vücuda yeterli su alımı dışkıyı yumuşak tutar, bağırsaklardan daha kolay geçmesini sağlar. Vücudun metabolizmasının sorunsuz çalışması için her gün en az 8 bardak su içilmesi tavsiye edilir.

Yoğurt

Probiyotikler, yoğurtta bulunan yararlı bakteriler, sindirim problemlerini hafifletebilir.

Şeker pekmezi

İçeriğindeki zengin miktardaki demir, enerji depolanmasına yardımcı olduğundan ve kabızlığı önleme gibi faydalarından dolayı tüketilmesi gereken besinlerin başında gelir. Yatmadan önce bir çorba kaşığı pekmez kabızlığınızı hafifletir.

Susam taneleri

Eğer kabızlık çekiyorsanız, salata, yoğurt veya smoothie'ye biraz susam serpin. Bir yemek kaşığı susam yaklaşık 1.1 g lif içerir. Susam yerine kabak çekirdeği de tüketebilirsiniz.