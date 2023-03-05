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'Ülkenin en büyük sorunu matematik...' Muharrem İnce çoklu aday ve ikinci tur denklemini açıkladı, noktayı koydu: "Ölümüne destekleyeceğim"

05.03.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında 6'lı masanın dağılmasını ve çoklu aday senaryosu üzerine nemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin en büyük sorununun matematik olduğunu belirten İnce, çoklu adayla muhalefetin kazanma şansının daha yüksek olduğunu savundu. İkinci tura muhalefetten kim kalırsa onu destekleyeceğini ilan eden İnce, "İkinci tura da kim kalırsa ölümüne çalışacağız onun için hiç çaresi yok bunun, bu kadar basit." dedi. İnce, Ümit Özdağ sorusuna da yanıt verdi.

'Ülkenin en büyük sorunu matematik...' Muharrem İnce çoklu aday ve ikinci tur denklemini açıkladı, noktayı koydu: "Ölümüne destekleyeceğim"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sözcü Televizyonu canlı yayınında Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere 2,5 ay kala 6'lı masadan ayrılmasını değerlendiren İnce, çoklu adayla seçime gitmenin daha avantajlı olduğunu savundu. 2014 ve 2018 seçimlerindeki katılım oranlarındaki farka dikkat çeken İnce, "Dilimde tüy bitti bu ülkenin sorunu matematiktir diye. Tekrar söylüyorum, çoklu aday hiçbir sıkıntı yoktur. Katılımı artırır. Katılımı artırınca da Erdoğan'ın kaybetme ihtimali yükselir." diye konuştu.

MUHARREM İNCE: "İKİNCİ TURDA ÖLÜMÜNE DESTEKLERİM"

Seçimin ikinci tura kalacağını iddia eden İnce, ikinci tura muhalefetin hangi adayı kalırsa onu destekleyeceklerini açıkladı. İnce "İkinci tura da kim kalırsa ölümüne çalışacağız onun için hiç çaresi yok bunun, bu kadar basit." dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLAMASI: "ORTADA İTTİFAK YOKTU Kİ NİYE DAĞILSIN"

Zafer Partisi ile ittifaklarının bozulduğuyla ilgili soruya da yanıt veren İnce "Ortada ittifak yoktu ki niye dağılsın. Sadece görüşmeler yapıyorduk" ifadesini kullandı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle;

"TÜRKİYE'NİN PROBLEMİ MATEMATİK"

"Ben Türkiye'nin bir numaralı probleminin deprem olduğunu söyledim ama Türkiye'nin bir büyük problemi daha var. Matematik problemi var Türkiye'nin. Başkanlık sisteminde oy bölme olayı yoktur. Parlamenter sistem için geçerlidir oy bölme işi. Bir Erdoğan'ın tarafı var bir de muhalefetin. 3 aday olsun, 5 aday olsun, 15 aday olsun hiç fark etmez. Birinci turda Erdoğan 50+1'i alıyorsa zaten geçmiş olsun. Tek aday da olsanız 15 aday da olsanız bir şey fark etmiyor.

Diyelim ki Erdoğan 50+1'i alamadı ve 48'de kaldı. Muhalefet de çoklu aday olarak girip yüzde 52 aldı toplamda.

"20 YIL BEKLEDİK DE 15 GÜN MÜ BEKLEMEYECEĞİZ"

Hiç sözüm yok, kim muhalefette ikinci isim olarak ikinci tura çıkıyorsa ölümüne onu destekleyeceğiz. Bir itirazımız yok buna, 20 yıl bekledik de 15 gün mü beklemeyeceğiz.

"2014 YILINDA 14 PARTİ BİR ARAYA GELDİ..."

2014 yılında 14 parti bir araya geldi Ekmeleddin İhsanoğlu aday yapıldı. Beceremedik. 2018'de Muharrem İnce beceremedi, Meral Akşener beceremedi, Selahattin Demirtaş beceremedi, Temel Karamollaoğlu beceremedi. Olabilir ikinci de beceremedik üçüncü de becerebiliriz.

"KATILIMI ARTIRINCA DA ERDOĞAN'IN KAYBETME İHTİMALİ YÜKSELİR"

Ama şuraya bakmak lazım. 2014 'te katılım yüzde 74'tü insanlar sandığa gitmedi. 2018'de ise 5 adaylı seçimde katılım yüzde 86'ydı. Dilimde tüy bitti bu ülkenin sorunu matematiktir diye. Tekrar söylüyorum, çoklu aday hiçbir sıkıntı yoktur. Katılımı artırır. Katılımı artırınca da Erdoğan'ın kaybetme ihtimali yükselir. İkinci tura da kim kalırsa ölümüne çalışacağız onun için hiç çaresi yok bunun, bu kadar basit."

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seçim Muharrem İnce Memleket Partisi

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