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Ülkeyi sel götürdü! Tüm sokaklar göle döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2019 14:08 | Son Güncelleme

Altyapı yetersizliği Pakistan'ı göle çevirdi. Dün akşam saatlerinde başlayan sağnak yağışlar sokakların sularla kaplanmasına neden oldu. Ülke genelinde yağışlar hala etkili olurken, insanlar gündelik hayatına devam etmeye çalıştı.

Özellikle Karaçi'de ortaya çıkan görüntüler dünya gündemine oturdu. Sel meydana gelen şehirde pek çok noktada elektrik kesintileri meydana geldi. Su baskınları sebebiyle ise trafik ilerlemeyecek noktaya geldi.

Karaçi sokakları göle döndü

Pakistan’ın kıyı kenti Karaçi’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından altyapı yetersizliği nedeniyle sel meydana geldi.
Ülke genelinde yağışlar devam ederken, yetersiz altyapıya alışık Karaçi halkı, gündelik hayatına devam etmeye çalıştı.
Şehrin birçok noktasında elektrik kesintisi yaşanırken, ana yollarda su baskınları sebebiyle trafik sıkışıklığı yaşandı.
Yağışlardan en çok etkilenen Gülistan-i Cohar bölgesine 38 mm yağış düşerken, şehrin kuzey kesimlerine 6,5 mm yağış oldu.
Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü (PMD) Cumartesi gününe kadar hafif yağışların olacağını belirterek, hava sıcaklıklarının yükseleceğini bildirdi.
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Pakistan Karaçi

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İNGİLİZLERİN 1900 YILINDAKİ İLK PLANLARI MSÜLÜMAN ÜLKELERİ DÜNYADA EN GERİ ÜLKELER OLARAK BIRAKTIRMA ÇALIŞMASIDIR BU OLAY ŞU AN PAKİSTANDA.ONLARA ÖYLE BİR MİSTİK İNANÇ AŞILAYILIMKİ DÜNYA İLE İLİŞKİLERİ TAMAMEN YOK OLSUN VE HER ZAMAN BİZE MUHTAÇ OLSUNLAR. ENDONOZYADAD AYNI DURUM VAR MALEZYADADA AYNI DURUM VAR BANGLADEŞTEDE AYNI DURUM VAR. GERÇEK İSLAMA SAHİP OLAN ÜLKELERDE EN İLERİ TEKNOLOJİ VAR ŞU AN.İŞTE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ. TÜRKİYEDE İPİNİ KIRMAK ÜZERE ŞU AN..MEVZU DERİN.PETROL BİZDE,YERALTI YER ÜSTÜ ZENGİNLİKLERİ BİZDE,SAHİP OLANLAR BATI NEDEN.IRAKTA SURİYEDE YEMENDE BATI ASKERİ VAR NEDE
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