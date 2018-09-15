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Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 12:08 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ınn Andırın ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Köroğlu, jandarma uzman erbaşlık sınavında sağlık raporunu almak için gittiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi. Tüm sınavları başarıyla geçmesine rağmen, organlarının yerinin ters olmasından dolayı elendiğini belirten Köroğlu, "Bunun bir çözüm yolunun bulunması, yetkililerin buna bir el atması lazım" dedi.

Andırın'da 3 çocuklu ailenin en küçüğü olan Mehmet Köroğlu, Adana'da girdiği tüm sınavları kazandı ve sağlık raporu alması için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ultrasona giren Köroğlu'nun tıptaki karşılığı 'Situs inversus totalis incidence' olan bir durum yaşadığı ve organlarının ters olduğu ortaya çıktı. Kalbi sağ tarafta olan ve diğer iç organları da normal insanlara göre ters yerde olan Mehmet Köroğlu, bu nedenle jandarma uzman erbaşlığı alınmadı.

'O ANDA BİR ŞOK GEÇİRDİM'

Mehmet Köroğlu, organlarının ters yönde olduğunu duyunca önce inanamadığını söyledi ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ultrasonu çeken kişi sol tarafa baktığında 'Şu an kalbin atmıyor' dedi ve o anda bir şok geçirdim. Sonra sağ tarafa bakınca kalbimin sağ tarafta olduğunu söyledi. Ben o an inanamadım şaka yapıyor sandım sonra diğer organlarıma baktığında da onların da ters olduğunu söyledi. Bunun, uzmanlık için engel olduğunu söylediler ve bir hayalim yıkılmış oldu. Bir şekilde askeriyeye girip o üniformayı giymek istiyordum üzerime ama bunu elde edemedim."

Kendisi gibi ailesinin de ilk başta inanmadığını, raporu görünce de çok şaşırdıklarını ifade eden Köroğlu, kendisine bu durumun jandarma astsubaylık için engel olmadığını söylendiğini ancak astsubaylık için sevk edildiği Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde de aynı teşhisin konulması üzerine astsubaylıktan da elendiğini söyledi.

'SAĞLIK AÇISINDAN BİR SORUN YOK'

Uzman erbaşlık sınavında 400 metre koşuyu birincilikle bitirdiğini, barfiks, mekik gibi diğer sporları da başarıyla tamamladığını ifade eden Mehmet Köroğlu, astsubaylığın spor mülakatından da 95 puan aldığını belirtti. Organlarının ters olmasının bir engel olmadığı için spor mülakatlarını başarıyla geçtiğini kaydeden Köroğlu, şunları söyledi:

"Doktorlar 'Sağlık açısından hiçbir zararı yok, bu şekilde ömür boyu yaşayabilirsin. Sana bir sıkıntısı olmaz' dediler ama benim hayalim olan her şeyden mahrum bırakıyor bu durum. Bu durumdan dolayı bütün yollarım kapanmış gözüküyor. Ne yapacağımı bilmiyorum, istediğim mesleğe bir türlü ulaşamıyorum. Bunun bir çözüm yolunun bulunması, yetkililerin buna bir el atması lazım."

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Kahrtamanmaraş Andırın iç organlar

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