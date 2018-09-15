Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

Andırın'da 3 çocuklu ailenin en küçüğü olan Mehmet Köroğlu, Adana'da girdiği tüm sınavları kazandı ve sağlık raporu alması için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ultrasona giren Köroğlu'nun tıptaki karşılığı 'Situs inversus totalis incidence' olan bir durum yaşadığı ve organlarının ters olduğu ortaya çıktı. Kalbi sağ tarafta olan ve diğer iç organları da normal insanlara göre ters yerde olan Mehmet Köroğlu, bu nedenle jandarma uzman erbaşlığı alınmadı.

'O ANDA BİR ŞOK GEÇİRDİM'

Mehmet Köroğlu, organlarının ters yönde olduğunu duyunca önce inanamadığını söyledi ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ultrasonu çeken kişi sol tarafa baktığında 'Şu an kalbin atmıyor' dedi ve o anda bir şok geçirdim. Sonra sağ tarafa bakınca kalbimin sağ tarafta olduğunu söyledi. Ben o an inanamadım şaka yapıyor sandım sonra diğer organlarıma baktığında da onların da ters olduğunu söyledi. Bunun, uzmanlık için engel olduğunu söylediler ve bir hayalim yıkılmış oldu. Bir şekilde askeriyeye girip o üniformayı giymek istiyordum üzerime ama bunu elde edemedim."