Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu kesinleşti

Arama kurtarma ekiplerine katılan Uludağ Dağcılık Kulubü Kurucu Üyesi İsmet Şentürk, cenazelerin batonların bulunduğu noktaya yakın bir yerde olduğunu belirterek, "Arazi çok sarp, bugüne kadar bütün zorluk bundan kaynaklanıyor. Çok sarp bir bölge, iki gün önce yaptığımız arama çalışması için plan yaptık.

Dalgıç kıyafetli ekipler, sarp kayalıklar ve tehlikeli vadilerle dolu Küreklidere Kanyonu'na iplerle indiler. Burada ilk kez suyun içerisinde arama faaliyeti başlatıldı. Hava şartlarının el vermesiyle balık adamlar kanyonun içinde harita mühendisi Efe Sarp ve hemen yakınında da uçak mühendisi Mert Alpaslan'ın cansız bedenlerini buldu.

İstanbul'dan kanyon tim ekibinden 5 arkadaşımız bize destek verdiler. Birlikte 6 kişi olduk. Daha önceden kararlaştırdığımız alanda su taraması yapmaya karar verdik. Su taraması sonucunda sarp bölgede maalesef kaybolan iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştık. Birisi su kenarındaydı. Muhtemelen ikisi de donarak ölmüşler. Çok üzücü bir olay. Ailelerine sabır diliyoruz. Milletimiz için de herkesin bu olaydan bir ders çıkarmasını arzu ediyoruz" dedi.

"ULUDAĞ'I BİLENLER BİLE ZORLANIYOR"

Sisli havada Uludağ'da kesinlikle faaliyet planlanmaması gerektiğinin altını çizen Şentürk, "Böyle durumlarda Uludağ'ı bilenler bile zorlanıyor. Yön duygusunu kaybediyorsunuz. Şartlar sert oluyor. Kapalı havalarda meteorolojiyi takip ederek bu tür planlar yapılmalı. "Herkes dağcıyım"diye bu tür kötü havalarda plan yapmamalı. Cenazelerin bulunduğu alan girilmesi zor sert alan, helikopterin bile oradan naaşları tahliye etmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Biz ip inişleri yaparak, şelale suların içinden geçerek girdik" diye konuştu.