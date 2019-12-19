Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu kesinleşti

Uludağ'da 17 gün önce kaybolan amatör dağcılar Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan (31) için devam eden arama çalışmaları dün sonuç verdi. Hava şartlarının el vermesiyle Uludağ Dağcılık Kulubü Kurucu Üyesi İsmet Şentürk, İstanbul'dan gelen 5 kişilik özel kanyon ekibiyle dün sabah saatlerinde 2. Oteller Bölgesi'nden kayıp amatör dağcıların bulunduğu tahmin edilen Küreklidere şelalesi bölgesinde arama çalışması başlattı.
Dalgıç kıyafetli ekipler, sarp kayalıklar ve tehlikeli vadilerle dolu Küreklidere Kanyonu'na iplerle indiler. Burada ilk kez suyun içerisinde arama faaliyeti başlatıldı. Hava şartlarının el vermesiyle balık adamlar kanyonun içinde harita mühendisi Efe Sarp ve hemen yakınında da uçak mühendisi Mert Alpaslan'ın cansız bedenlerini buldu.
Arama kurtarma ekiplerine katılan Uludağ Dağcılık Kulubü Kurucu Üyesi İsmet Şentürk, cenazelerin batonların bulunduğu noktaya yakın bir yerde olduğunu belirterek, "Arazi çok sarp, bugüne kadar bütün zorluk bundan kaynaklanıyor. Çok sarp bir bölge, iki gün önce yaptığımız arama çalışması için plan yaptık.
İstanbul'dan kanyon tim ekibinden 5 arkadaşımız bize destek verdiler. Birlikte 6 kişi olduk. Daha önceden kararlaştırdığımız alanda su taraması yapmaya karar verdik. Su taraması sonucunda sarp bölgede maalesef kaybolan iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştık. Birisi su kenarındaydı. Muhtemelen ikisi de donarak ölmüşler. Çok üzücü bir olay. Ailelerine sabır diliyoruz. Milletimiz için de herkesin bu olaydan bir ders çıkarmasını arzu ediyoruz" dedi.
"ULUDAĞ'I BİLENLER BİLE ZORLANIYOR"
Sisli havada Uludağ'da kesinlikle faaliyet planlanmaması gerektiğinin altını çizen Şentürk, "Böyle durumlarda Uludağ'ı bilenler bile zorlanıyor. Yön duygusunu kaybediyorsunuz. Şartlar sert oluyor. Kapalı havalarda meteorolojiyi takip ederek bu tür planlar yapılmalı. "Herkes dağcıyım"diye bu tür kötü havalarda plan yapmamalı. Cenazelerin bulunduğu alan girilmesi zor sert alan, helikopterin bile oradan naaşları tahliye etmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Biz ip inişleri yaparak, şelale suların içinden geçerek girdik" diye konuştu.
Mert Alparslan’ın cenazesi ekiplerin uzun uğraşları sonucu ormanın içinden traktörle Kestel'e bağlı Derekızık Mahallesi'ne getirildi. Yaklaşık 250 metre yükseklikten 3 ayrı halat kuran ekipler, uzun uğraşlar sonucu Alparslan’ın cansız bedenini yukarıya çekti.
Ardından Mert Alparslan’ın cenazesi ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi. Alparslan'ın cansız bedeni ambulansla adli tıpa kurumuna kaldırıldı. Mert Alparslan'ın İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.
YAKINLAR TEŞHİS ETTİ
Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemede, Efe Sarp'ın ölüm nedeninin ısı kaybına bağlı hipotermi olduğu belirlendi.
Sabah saatlerinde ise ikinci cansız bedeninde Mert Alpaslan'a ait olduğu, Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları tarafından teşhis edildi.
NEREDE TOPRAĞA VERİLECEKLERİ BELLİ OLDU
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mert Alpaslan'ın İstanbul'da, Efe Sarp'ın ise Aydın'da defnedileceği öğrenildi.
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