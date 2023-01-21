Uludağ'da kar sevinci! Vatandaşlar akın etti: Beklediğimiz yağışa kavuştuk

Kış mevsimi yaşanmasına rağmen ülkenin bir çok yerinde son günler yaz havasında geçiyor. Kara hasret kalan vatandaşlar ise Uludağ'a akın etti. Uludağ'daki akşam saatlerinde yağan kar gece itibari ile 16 santimetreyi aştı.

KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Uludağ'da karın keyfini çıkaran vatandaşlardan bazıları kartopu savaşı yaparken, kimi ise poşetleriyle kayak yaptı.

Bazı vatandaşlar ise kar yağışını telefonlarıyla görüntüledi. Yarıyıl tatiliyle birlikte tatilciler için otelciler de beklentilerini arttırdı.

"BEKLEDİĞİMİZ YAĞIŞA KAVUŞTUK"

Uludağ'a geç gelen yoğun kar yağışının tadını çıkaran vatandaşlar, “Uludağ’da kar yağışı olduğunu duyduk. Hemen oteller bölgesine çıktık. Çok güzel bir görüntü var. İlk kar Kasım ayında yapmıştı fakat beklediğimiz gibi değildi. Çok şükür beklediğimiz yağışa kavuştuk” ifadelerini kullandı. (İHA)





