Kar yağışı ve sağanak… Son dakika hava durumu verileri geldi! Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı: Bir hafta daha sürecek!

Havalar ne zaman soğuyacak? Beklenen kar yağışı gelecek mi? Herkes bu soruların cevabını merak ediyor. Türkiye’de bugünlerde yaşanan hava sıcaklıklarına bakıp da Ocak ayında olduğumuza inanmamız neredeyse imkansız bir durum aldı. Ocak ayı geldi ancak neden kar yağışı ya da yağmur görmüyoruz? Hava sıcaklıklarının bu kadar ilginç gitmesi sonrası herkes Meteoroloji’den gelen son bilgileri de merak etmeye başladı.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili son dakika bilgilerini CNN Türk canlı yayınında paylaştı. Kar yağışının ay sonu gibi Marmara Bölgesi’ne gelme ihtimalinin devam ettiğini belirten Orhan Şen son dakika hava durumu bilgilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

İSTANBUL’DA ÖĞLEDEN SONRA YAĞMUR VAR

“Ocak’ın ortası kışın tam ortası olmasına rağmen çok güzel bir hava var. Tabi biraz üşütüyor sıcaklık o kadar yüksek değil ama yine de günlük güneşlik bir hava var. Bugüne bakacak olursak esasında İstanbul’da Avrupa Yakası’nda öğleden sonra yağmur başlayacak. Sıcaklık düşmüyor aynı şekilde devam edecek, sıcaklıklarda yarına kadar bir değişiklik yok. İstanbul’da öğleden sonra Avrupa Yakası’nda akşam ve gece ise tüm il genelinde yağmur olacak. Bu yağmur sadece İstanbul’da da olmayacak.

YARINDAN SONRA YİNE YAĞMUR YOK!

Ege Bölgesi’nde de yani Kütahya, Uşak, Isparta, Antalya’nın batısı Muğla, Balıkesir civarlarında da yağmur bugün öğleden sonra başlıyor. Yarına kalmayacak yağmur aslında, hava yarın tekrar açacak ve o kurak günler önümüzdeki bir hafta daha devam edecek. Yarından sonra yağış yok yine belki Pazar günü bir hafif yağmur yapabilir.

Onun dışında sıcaklıklar yine ortalamanın üzerinde devam edecek. Lodos bugün etkisini Marmara’da kaybediyor bir tek güney Ege’de etkisini sürdürecek bugün de yarın lodosun etkisi de tüm yurttan kalkmış olacak.

BİR HAFTA DAHA KURAKLIK VAR

Peki bunun sonu ne olacak? Bunun sonu bu ayın sonuna doğru yani gelecek hafta Cuma gününe doğru düşünün yani arada neredeyse bir haftalık daha süre var. Bir haftalık bir zaman daha kurak ve yağışsız geçecek. Önümüzdeki hafta cumadan itibaren ise bir soğuk hava geliyor. Bu soğuk hava Anadolu’da kar yağışı yapabilir. Yapabilir diyorum çünkü çok bıçak sırtı gibi yani yağmur da yapabilir kar yağışı da yapabilir. Türkiye genelinde yapacak ama Marmara’da yine öyle kar yağışı görünmüyor.

KAR YAĞIŞI İHTİMALİ İÇİN TARİH VERDİ

Marmara’da kar yağışı olma olasılığı ay sonunda yani 30-31 Ocak ile 1-2 Şubat tarihleri arasında kar yağışı ihtimali var ama 10 gün sonraki kar yağışı ihtimalinin üzerinde de çok durmamak lazım. Yaklaştıkça bunun üzerinde de yeniden değerlendirme yapacağız. Kar yağışı demek sıcaklığın 5 derecenin altına düşeceği demektir. Bugün 15-16 derece sıcaklık var ise demek ki 12-13 derecelik bir sıcaklık düşüşüne şahit olacak Türkiye’nin büyük bir bölümü.”

SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLIYOR

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında “Kıyı Ege'de sağanak yağış başlıyor. İzmir kuvvetli yağmur alacak. Sonra yağış Trakya ve akşam saat 4 - 5 civarı İstanbul'a ulaşacak.” ifadelerini kullandı.



