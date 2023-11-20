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  4. Uludağ'da vatandaşların zor anları! Kimisi zıplayarak kurtulmaya çalıştı, kimisini kar küreme aracı sürükledi

Uludağ'da vatandaşların zor anları! Kimisi zıplayarak kurtulmaya çalıştı, kimisini kar küreme aracı sürükledi

20.11.2023 11:46 | Son Güncelleme:
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Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışında Uludağ'a hazırlıksız çıkan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Öğrencilerin bulunduğu midibüs kara saplanınca içindekiler zıplayarak aracı harekete geçirmeye çalıştı. Kara saplanan bir SUV ise küreme makinesiyle sürüklenerek kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Uludağ'da kar kalınlığı 64 santimetreye ulaşırken, otelciler sezonu erken açmak için hazırlanıyor. Hafta sonu hazırlıksız dağa çıkan bazı araçların zor anlar yaşaması da kameralara yansıdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da bu yıl kar pistleri erken doldurdu. Hafta sonu yoğun yağışın devam etmesi ile Sarıalan bölgesinde kar kalınlığı 64 santimetreye kadar ulaştı. Otelciler 1 Aralık'ta sezonu açmaya hazırlanırken, kar lastiği ve zincir olmayan araçlar kara saplandı. Bir SUV aracı kar küreme aracının kardan çıkartması kameralara yansırken, bir midibüs de karda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Otellerin sarkıtlarında oluşan buzlar da dikkat çekti.

Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük -9 derece ölçülürken, en yüksek sıcaklık ise -3 olarak tahmin ediliyor. Perşembe gününe kadar Uludağ'da yağış beklenmezken, perşembe ve cuma günü sağanak yağmur bekleniyor.

Ayrıca otelciler, tek kartla birden fazla kayak merkezinde kullanılabilecek yeni bir ‘Skipass'ı da duyuracaklarını açıkladı.

(İHA)

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