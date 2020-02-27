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Uludağ Üniversitesi'nden koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 09:25 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, WhatsApp uygulamasından hızla yayılan Uludağ Üniversitesi'ndeki koronavirüs iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Uludağ Üniversitesi'nden koronavirüs açıklaması

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koronavirüs vakası olduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Kılavuz sosyal medya hesabından 'Bilginize' ibaresi ile yaptığı paylaşımda "Değerli arkadaşlar; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültemizde herhangi bir koronavirüs vakası şu saat itibariyle yoktur ve hiçbir şekilde olmamıştır. Kaldı ki Sağlık Bakanımız ülkemizde tespit edilmiş vaka olmadığını belirtmiştir. Tek amacı kaos çıkarmak olan sahte paylaşımları dikkate almayınız." ifadesine yer verdi.

Kaynak: İHA

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