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Uludağ’da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları 86 saate ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:25 | Son Güncelleme

Uludağ’da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle yönlerini kaybedip, kaybolan iki amatör dağcıdan dördüncü günde de haber alınamadı.Uludağ’a geçtiğimiz Pazar günü zirveye tırmanış yapmak için gelen iki amatör dağcı Mert Alpaslan ve Efe Sarp’tan aradan dört gün geçmesine rağmen hala haber alınamadı.

Uludağ’da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle yönlerini kaybedip, kaybolan iki amatör dağcıdan dördüncü günde de haber alınamadı.
Uludağ’a geçtiğimiz Pazar günü zirveye tırmanış yapmak için gelen iki amatör dağcı Mert Alpaslan ve Efe Sarp’tan aradan dört gün geçmesine rağmen hala haber alınamadı. Arama ve kurtarma çalışmaları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), ANDA arama kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 259 kişi görev alıyor. Uludağ bölgesin de 86 saattir devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan ve Efe Sarp’a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadı.
Uludağ’da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle gece çalışmalara zaman zaman ara verildi. Günün ilk ışıklarında yağışın etkisini yitirdiği, kar kalınlığının ise 20 santimetreye ulaştığı Uludağ’da hava koşullarının elverişli olması halinde aramalara Jandarma İnsansız Keşif Uçağı (JİKU) ve iki helikopterle destek vereceği öğrenildi.

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