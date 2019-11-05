Ulusal İstihdam Beceri ve Eğitim Sempozyumu

İş gücü piyasasına yönelik araştırmalara göre, her 7 işverenden birinin eleman temininde güçlük yaşadığına dikkati çeken Koca, aynı araştırmada işverenlerin eleman temininde en önde gelen güçlük çekme nedenini, mesleki beceri ve tecrübe eksikliği olarak ifade ettiğini dile getirdi.

Koca, 2019-2023 dönemini kapsayan 11'inci Kalkınma Planının ana hedeflerinden birinin de başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması olduğunu söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Türkiye İşgücünde Uyumsuz Eşleşme Araştırmamızda eğitim düzeyi ile uyumlu eşleşmeyi birlikte değerlendirmeliyiz. Bu oran genel lise mezunlarında yüzde 73 iken mesleki teknik lise mezunlarında yüzde 61 olarak bulunmuştur. Üniversite mezunlarında yüzde 72 iken yüksekokul mezunlarında yüzde 43 düzeyinde tespit edilmiştir." dedi.

Bakan Yardımcısı Koca, "Beceri uyumsuzluğu iş arayanlarla işverenlerin eşleştirilmesi esnasında en sık karşılaştığımız sorunlardan biri." dedi.

Beceri uyumsuzluklarının giderilmesi için doğru bir mesleki eğitim planlamak çok paydaşlı bir ortak çabayı gerektirdiğini anlatan Koca, bu çalışma yürütülürken eğitimin bütün aşamalarına yönelik doğru bir stratejiye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Koca, "10 yıl önce lise ve üzeri iş gücü oranı yüzde 37 iken bugün yüzde 47'lere yükseldi. 2019 temmuz dönemi itibarıyla yüksekokul veya fakülte mezunlarında istihdam oranı yüzde 68 ile tüm eğitim grupları arasında ilk sırada yer almıştır. İkinci sırada ise yüzde 56 ile mesleki ve teknik lise mezunları yer almaktadır." diye konuştu.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye İşgücünde Uyumsuz Eşleşme Araştırmamızda eğitim düzeyi ile uyumlu eşleşmeyi birlikte değerlendirmeliyiz. Bu oran genel lise mezunlarında yüzde 73 iken mesleki teknik lise mezunlarında yüzde 61 olarak bulunmuştur. Üniversite mezunlarında yüzde 72 iken yüksekokul mezunlarında yüzde 43 düzeyinde tespit edilmiştir. Yüksekokul ve mesleki teknik liselerde verilen teorik ve pratik eğitimlere rağmen uyumlu eşleşme oranlarının düşük düzeyde olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu da ülkemizdeki mesleki eğitimin neden daha cazip ve daha nitelikli hale getirilmesi gerektiğine bir işarettir. Üniversiteler ve eğitim camiası elbette oluşacak iş gücünü daha nitelikli ve tecrübeye hazır hale getirme noktasında önemli rol oynuyor."