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Ulusal Odyoloji Kongresi başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.10.2018 14:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE OKSUD’un bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 11 Ekim’de Harbiye Askeri Müzesi’nde başladı.

Ulusal Odyoloji Kongresi başladı

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE OKSUD’un bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 11 Ekim’de Harbiye Askeri Müzesi’nde başladı.
Türkiye Odyologlar ve Konuşma Uzmanları Derneği’nin (OKSUD) her iki yılda bir düzenlediği Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nin 9’uncusu, 11 Ekim Perşembe akşamı Harbiye Askeri Müzesi Kültür Sitesi’nde düzenlenen açılış töreniyle başladı.
Odyologlar, konuşma uzmanları ve bu alanda öğrenim gören öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine kongre başkanı Prof. Dr. Özlem Konukseven’in, Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözüyle başladı. Türkiye OKSUD’un bir önceki başkanı olan ve halen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Konukseven, kongrenin gerçekleştirildiği Harbiye Askeri Müzesi’nin tarihi misyonuna dikkat çekerek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir dönem eğitim gördüğü, Harp Akademisi olarak vazife gören böylesi bir binada bu etkinliği gerçekleştirmek ayrı bir güzellik. Biz odyologlar ve konuşma uzmanları Atamız’ın izindeyiz” dedi.
10 EKİM 22 ÜLKEDE KUTLANIYOR
Türkiye OKSUD’un odyoloji tarihinde bir ilke imza atarak 2014 yılında Dünya Odyologlar Günü’nü 10 Ekim olarak belirlettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Konukseven, “Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, İspanya, Hindistan, Mısır, İsrail, Amerika, İrlanda, Finlandiya, Romanya, Slovenya, Avustralya, Belçika ve İran dahil 22 ülkedeki ilgili dernek ve meslek örgütlerince 10 Ekim, özel gün olarak kabul edildi. Pek çok ülkedeki dernek ve meslek örgütlerinin ise önümüzdeki aylarda yapacakları toplantılar sonrasında 10 Ekim'i özel gün olarak kutlamaya başlamaları bekleniyor. Bu konuda birçok ülkenin odyoloji dernekleri destek bildirimleri yayımladı” diye konuştu.
“MESLEK SORUNLARINI DA TARTIŞACAĞIZ”
Daha sonra söz alan Türkiye OKSUD Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu ise konuşmasında, “Türkiye OKSUD 1995 yılında kuruldu. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi ise 2000 yılından beri gerçekleştiriliyor. Aslında mesleğimiz yeni bir meslek sanılıyor, ancak aksine, odyologluk mesleği bu yıl 50’nci yılını kutladı. Bu tip kongreler aslında bilimsel bilginin paylaşıldığı platformlardır. Ancak biz burada mesleğimizin problemlerini de masaya yatıracağız” ifadelerini kullandı.
OKSUD Eski Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Özlem Konukseven’in, 10 Ekim’in Dünya Odyologlar Günü olarak kutlanmasında çok büyük emeğinin olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sennaroğlu, “Bu sayede Dünya Odyologlar Günü artık tüm dünyada kutlanan bir gün oldu. Ne mutlu bir tesadüftür ki, Özlem hocamızın profesörlüğü de bu yıl tam bu günde, 10 Ekim Dünya Odyologlar Günü’nde tevcih edildi” dedi.
İŞARET DİLİYLE ‘BİYONİK KULAK’ MESAJI
Açış konuşmalarının ardından 2’nci Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Başkanı Prof. Dr. Ferda Akdaş, 6’ncı Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataş, 7’nci Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Başkanı ve Türkiye OKSUD Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu ve OKSUD Eski Başkanı Prof. Dr. Özlem Konukseven’e, mesleğe olan katkıları nedeniyle birer şükran plaketi takdim edildi. Tören, İAÜ Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin, Öğr. Gör. Ayten Gedik gözetiminde hazırladıkları ‘Kültürel Mirasın İzinde’ başlıklı defilesiyle son buldu. Defilenin finalinde öğrenciler, bir süredir durdurulan koklear implant (biyonik kulak) ameliyatlarına yönelik işaret diliyle mesaj verdi.
10 Ekim Dünya Odyologlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, 13 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek. Toplam 179 konuşmacı ve 600’den fazla katılımcının yer alacağı kongrede işitme ve konuşma uzmanı bilim insanları, onlarca oturumda tebliğler sunacak.

(FOTOĞRAF)

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