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ULUSKON Başkanı Atasoy’dan 10 Kasım mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 10 Kasım ile ilgili bir mesaj yayınladı.Başkan Atasoy yayınladığı mesajında kendileri ile birlikte Türk milletinin ulu önder Atatürk’ün ölümünün 81.

ULUSKON Başkanı Atasoy’dan 10 Kasım mesajı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 10 Kasım ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Başkan Atasoy yayınladığı mesajında kendileri ile birlikte Türk milletinin ulu önder Atatürk’ün ölümünün 81. yılında halen ilk günkü elem ve keder içerisinde olduğunu anımsattı. Atatsoy yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu 10 Kasım’da da Atatürk’e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz. Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk milletinin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı. Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen büyük önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır. Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet Atatürk, Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaktır.”

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