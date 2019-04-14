Uluslararası 15. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödülleri

Ödülünü alan Vlay, yaptığı konuşmada Gagauz halkı için 24 yıldır aralıksız çalıştığını belirterek, "Türkiye'nin Gagauz halkı için yaptığı iyilikleri asla unutmayacağız. Türkiye her zaman bize destek oldu. Birlikte varız ve güçlüyüz. Halkım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinliğe Türkiye'den ve Türk dünyasından birçok siyasetçi, diplomatik misyon temsilcisi, iş adamı ve medya mensubu katıldı.

Yılın Diplomatı Ödülü'nü alan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da Türk dünyası için hizmet vermeyi sürdüreceğini ve ödülün kendisini bu konuda daha da motive ettiğini söyledi.

Ödül alan isimlerden TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yıllarca Türk dünyasının gelişmesi ve ilişkilerin en iyiye doğru gitmesi için mücadele ettiğini dile getirerek, "Tüm hayatım boyunca hep vatan, bayrak dedik. Milletvekili olduğum dönemde her zaman Azerbaycan ile kardeşliğimizin artması için mücadele ettim. Bundan sonra da aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan da Türk dünyasının sorunlarının medyada görünürlüğünü artırdığı ve uzun yıllardır bu alanda çalışmalar yürüttüğünden dolayı Türk Dünyası Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Törende Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'a da çalışmalarından ötürü ödül takdim edildi.