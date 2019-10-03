Iğdır Üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Aromatik Bitkiler ve Kozmetik Sempozyumu başladı.

Karaağaç Yerleşkesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'ndaki sempozyumun açılış konuşmasını, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nazan Apaydın Demir yaptı.

Demir, 4. nesil üniversitelerin artık bilim ve Ar-Ge'ye yönelmesi gerektiğini belirterek, "Bunu da bir iş birliği içerisinde yürütmek önemli. Artık bilgiyi ürüne çevirmenin zamanı geldi. Kimya endüstrisinin önemini çok iyi anlamalıyız. Ar-Ge'den Ür-Ge'ye geçmenin tam zamanı, üretime önem vermemiz ve endüstriye katkı sağlamamız gerekiyor." dedi.

Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi de 2019 yılında Iğdır Üniversitesi olarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Kozmetik Teknolojisi Programı kurduklarını, 2020'de öğrenci alımını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Çelebi, "Bu program kapsamında amacımız dünya ile aynı doğrultuda görev, iş ve becerilerine sahip teknik eleman yetiştirmek, sektöre kozmetik teknikeri tanımını yerleştirmek, sektörden gelen istek doğrultusunda sektör çalışanlarına, üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmaktır." diye konuştu.