HABER

Uluslararası Aromatik Bitkiler ve Kozmetik Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 18:15 | Son Güncelleme

SERKA ve Iğdır Üniversitesi iş birliğiyle ilk kez düzenlenen Uluslararası Aromatik Bitkiler ve Kozmetik Sempozyumu, üniversite yerleşkesinde başladı - Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi: - "Iğdır, gerek coğrafyası gerek yaşamını sürdüren yerel halkın kozmopolit oluşu yönünden, bu programın açılması açısından uygun bir şehrimizdir. Üniversitemizin öncülük ettiği ve şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz sempozyum, bu uygulamaların öncüsü olacaktır"

Iğdır Üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Aromatik Bitkiler ve Kozmetik Sempozyumu başladı.

Karaağaç Yerleşkesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'ndaki sempozyumun açılış konuşmasını, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nazan Apaydın Demir yaptı.

Demir, 4. nesil üniversitelerin artık bilim ve Ar-Ge'ye yönelmesi gerektiğini belirterek, "Bunu da bir iş birliği içerisinde yürütmek önemli. Artık bilgiyi ürüne çevirmenin zamanı geldi. Kimya endüstrisinin önemini çok iyi anlamalıyız. Ar-Ge'den Ür-Ge'ye geçmenin tam zamanı, üretime önem vermemiz ve endüstriye katkı sağlamamız gerekiyor." dedi.

Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi de 2019 yılında Iğdır Üniversitesi olarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Kozmetik Teknolojisi Programı kurduklarını, 2020'de öğrenci alımını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Çelebi, "Bu program kapsamında amacımız dünya ile aynı doğrultuda görev, iş ve becerilerine sahip teknik eleman yetiştirmek, sektöre kozmetik teknikeri tanımını yerleştirmek, sektörden gelen istek doğrultusunda sektör çalışanlarına, üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmaktır." diye konuştu.

"Iğdır gerek coğrafyası gerek yaşamını sürdüren yerel halkın kozmopolit oluşu yönünden bu programın açılması açısından uygun bir şehrimizdir." diyen Çelebi, "Üniversitemizin öncülük ettiği ve şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz sempozyum, bu uygulamaların öncüsü olacaktır." ifadesini kullandı.

Açılışın ardından, Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu'nun konuşmasıyla başlayan ilk oturumda, Aromaterapist Dr. Rana Babaç Çelebi ve Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi konuşmacılara plaket takdim etti.

Sempozyum, 3 gün sürecek ve 14 oturum ile poster sunumlarının ardından Iğdır ve Kars gezisiyle sona erecek.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Ünlü bilim insanının kardeşi, doğduğu hastanede doktorÜnlü bilim insanının kardeşi, doğduğu hastanede doktor
Yangından kurtardığı kaplumbağaya eliyle su içirdiYangından kurtardığı kaplumbağaya eliyle su içirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1. Uluslararası Aromatik Bitkiler ve Kozmetik Sempozyumu ığdır Iğdır Üniversitesi Sempozyum

En Çok Okunan Haberler

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Beyoğlu'nda bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Atilla Kıyat' adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu

Erdoğan'dan o paylaşımla ilgili suç duyurusu!

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Son dakika! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşecek... "Bizim planımız hazır"

Bu akşam görüşeceğim! Planımız hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.