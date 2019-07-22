HABER

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı hayatını kaybetti

22.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Yukiya Amano'nun hayatını kaybetti. Ölüm haberi IAEA'in üye ülkelere geçtiği bir notla duyuruldu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı hayatını kaybetti

72 yaşındaki Japon diplomat, iki yıl önce üçüncü kez dört yıllık bir dönem için göreve getirilmişti ve görev süresi 30 Kasım 2021'de dolacaktı.

Ancak geçen hafta, Amano'nun açıklanmayan bir hastalık nedeniyle görevi gelecek Mart ayında, planlanandan erken bırakacağı açıklanmıştı.

Amano'nun sağlığı, IAEA'in geçen Eylül ayında kurumun merkezinin bulunduğu Avusturya'da açıklanmayan bir tedavi aldığını açıklamasından sonra, görünür derecede kötüleşmişti.

Ancak Japon diplomat, IAEA'in faaliyetlerinin başında kalmayı ve kurumu yönetmeyi sürdürmüştü.

IAEA'in sorumlulukları arasında, Tahran'ın dünyanın başlıca güçleriyle 2015'te imzaladığı, ancak ABD'nin geçen çekildiği nükleer anlaşmadaki kısıtlamaları denetlemek de var.

OLASI HALEFLER

Amano'nun ölümüyle, kuruluşun nasıl bir yöne gideceği merak ediliyor, ancak İran ve diğer hassas konulardaki tutumun çok fazla değişmesi beklenmiyor.

Yukiya Amano, sık sık kuruluşun siyasi değil, teknik bir iş yaptığını vurguluyordu. Japon diplomatın bu çıkışları, selefi Muhammed El Baradey'e gönderme olarak görülüyordu.

IAEA ve El BAradey, 2005'te Nobel Barış Ödülü almış ve sık sık ABD'li yetkililerle İran konusunda görüş ayrılığı yaşamıştı.

Amano'nun olası halefleri arasında, daha önce Japon diplomatla bu görev için yarışan Arjantin'in IAEA nezdindeki Büyükelçisi Rafael Grossi ve IAEA'in baş koordinatörü Romen Cornel Fetura'nın adları geçiyor.

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyorBöyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor
İran CIA casus şebekesini tutukladı!İran CIA casus şebekesini tutukladı!
Hong Kong'da saldırgan gruba polisin müdahale etmemesi tepki yarattıHong Kong'da saldırgan gruba polisin müdahale etmemesi tepki yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IAEA Yukiya Amano El Baradey öldü

En Çok Okunan Haberler

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Tatil bitti paylaşımlar bitmedi! Instagram'ı sallıyor

Tatil bitti paylaşımlar bitmedi! Instagram'ı sallıyor

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

Ukrayna'da erken seçim: Komedyen ve rock yıldızı koalisyon kurabilir

Komedyen ve rock yıldızı koalisyon kurabilir!

Çin’de korkunç olay! Sel 4 can aldı

Çin’de sel 4 can aldı

Venezuela'da katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Nijerya'da kaçırılan Türklerin kurtarılması için operasyon başlatıldı

Kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.