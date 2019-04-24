Uluslararası Caz Günü, 5 konserle kutlanacak

İSTANBUL (AA) - UNESCO tarafından 2011'de ilan edilen "30 Nisan Uluslararası Caz Günü", "5 Konser Tek Akşam" etkinliğiyle kutlanacak.

İstanbul’da 5 farklı mekanda caz müziğini sanatseverlerle buluşturacak etkinlik, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında gerçekleşecek

Babylon'da The Michael Leonhart Orkestrası, The Badau'da Yotam Silberstein, Moda Sahnesi'nde Kerem Görsev Trio ile Elif Çağlar, Nardis Jazz Club'da Declan Forde Trio ile Cansu Tanrıkulu, Salon İKSV'de ise Yussef Dayes sahne alacak.

