HABER

Uluslararası Caz Günü, 5 konserle kutlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

Uluslararası Caz Günü, 5 konserle kutlanacak

İSTANBUL (AA) - UNESCO tarafından 2011'de ilan edilen "30 Nisan Uluslararası Caz Günü", "5 Konser Tek Akşam" etkinliğiyle kutlanacak.

İstanbul’da 5 farklı mekanda caz müziğini sanatseverlerle buluşturacak etkinlik, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında gerçekleşecek

Babylon'da The Michael Leonhart Orkestrası, The Badau'da Yotam Silberstein, Moda Sahnesi'nde Kerem Görsev Trio ile Elif Çağlar, Nardis Jazz Club'da Declan Forde Trio ile Cansu Tanrıkulu, Salon İKSV'de ise Yussef Dayes sahne alacak.

Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu! Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!
Van YYÜ'de 'Üniversiteler Arası Spor Oyunları' başladıVan YYÜ'de 'Üniversiteler Arası Spor Oyunları' başladı
Bin 572 turisti taşıyan kruvaziyer, Marmaris Limanı’na demirlediBin 572 turisti taşıyan kruvaziyer, Marmaris Limanı’na demirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Caz garanti konser Müzik UNESCO

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

250 metre yükseklikteki köprü gençleri çileden çıkardı

Öğrencileri isyan ettiren yol! Telleri devirip yol yaptılar

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.