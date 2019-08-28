İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" sona erdi.

KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali'nin ikinci etabı olarak gerçekleştirilen etkinliğe 25 bini aşkın ziyaretçi katıldı.

"Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri", İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere ev sahipliği yaptı.

Toplam 70 standın yer aldığı etkinlik kapsamında çizgi ve sahaf dünyasının önemli isimleri kitapseverlerle buluştu.

"Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" boyunca yapılan 8 sergi, 14 söyleşi, 5 canlı çizim, 4 atölye, 2 mezat ve 16 imza günü büyük ilgi gördü.

