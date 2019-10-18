Uluslararası dolandırıcılık çetesi üyeleri adliyede

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 'Man in the middle attack' (Ortadaki adam saldırısı) yöntemiyle çok sayıda şirketin e-posta adreslerine şifrelerini kırıp girerek, bu firmaların alacaklıları ile iletişim kurup, kendi hesaplarına para aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hesaplarında 20 milyon dolarlık hareket olduğu belirlenen ve aralarında Nijerya, İran ile Filistin uyrukluların da bulunduğu şüphelilerin kendi aralarında bile dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkmıştı. Bursa'da çelik ihracatı yapan bir firmanın yetkilileri, yaklaşık 6 ay önce, Almanya'ya ürün gönderdikleri şirket ile kendi kurumsal e-posta adresinden bilgilerinin dışında iletişime geçildiğini fark etti. Kendilerine havale edilmesi gereken 30 bin Euro'nun, başka bir banka hesabına gönderildiğini gören firma yetkilileri, durumu polise bildirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'iki bağlantı arasına sızıp, çeşitli dinleme işlemleri yaparak, istenilen verileri ele geçirme' işlemi olan 'Man in the middle attack' (Ortadaki adam saldırısı) yöntemiyle Türkiye, Almanya, ABD, İngiltere gibi birçok ülkede faailiyet gösteren firmaların e-posta adreslerinin şifrelerinin kırıldığını tespit etti.

Şüphelilerin, bu adresler üzerinden firmaların alacaklı olduğu şirketler ile irtibata geçtikleri, alacakları parayı, kurdukları kargo, dış ticaret gibi paravan şirketlerin hesaplarına aktarmalarını istedikleri belirlendi. Polis, şüphelilere ait hesaplarda 20 milyon dolarlık hesap hareketi olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kendi aralarında dolandırıcılık yaptığı da ortaya çıktı. Çetenin Nijerya uyruklu üyelerinin, dolandırdıkları 136 bin Euro'yu, elebaşlarının hesaplarına aktardığı, elebaşının ise sahte dekont düzenleyip para gelmediğini öne sürerek, bu kişileri dolandırdığı öğrenildi. Yaklaşık 6 ay süren takibin sonunda harekete geçen polis, İstanbul, Gaziantep ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaparak, aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve para sayma makinesi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.