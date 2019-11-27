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Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü Türkiye'de kutlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 18:46 | Son Güncelleme

Fransız Sarayı'nda yarın verilecek resepsiyonun yanı sıra Ankara, İzmir ve Bursa'da etkinlikler düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu (FIPF) tarafından bu yıl ilk defa ilan edilen 28 Kasım Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü, Türkiye'de bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fransızca'nın tüm dünyada öğretilmesi ve sevilmesi için çalışan Fransızca öğretmenlerine teşekkür etmek, çabalarını onurlandırmak için düzenlenen gün için Türkiye'de faaliyet gösteren Ankara, İstanbul ve İzmir Fransızca öğretmenleri dernekleri, büyükelçilik, Institut français, Galatasaray Üniversitesi ve Fransızca eğitim veren okulların katılımıyla bir etkinlik programı hazırlandı.

Büyükelçilik yarın İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda öğretmenler için bir resepsiyon verecek. Resepsiyonun ev sahipliğini Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Servisi Müsteşarı Jean-Jacques Victor yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı programda konuşacak.

Geceye katılacak konuklar arasında yapılacak çekilişle Institut français tarafından 2 kişiye Fransa'ya gidiş-dönüş uçak bileti hediye edilecek.

Diğer şehirlerde 28 Kasım Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü şu etkinliklerle kutlanacak:

"Ankara Fransızca Öğretmenleri Derneği tarafından 'Türkiye'de Fransızca Öğretmeni Olmak' konulu panel ve kokteyl, İzmir Fransızca Öğretmenleri Derneği tarafından 'Fransızca Öğretmenleri Balosu' ve Alliance Française Bursa tarafından Fransızca öğretmenleri için oyun günü."

Milli Eğitim Bakanlığı ve Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği arasında mayıs ayında imzalanan protokolle bakanlığa bağlı devlet okullarında görev yapan Fransızca öğretmenlerine yönelik bir meslek içi eğitim programı hazırlanırken geçen yaz 25 Fransızca öğretmeni Ankara'da ve Fransa'nın Vichy kentinde meslektaşlarını eğitmek üzere formasyona katıldı.

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