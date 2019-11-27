Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü Türkiye'de kutlanacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu (FIPF) tarafından bu yıl ilk defa ilan edilen 28 Kasım Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Günü, Türkiye'de bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fransızca'nın tüm dünyada öğretilmesi ve sevilmesi için çalışan Fransızca öğretmenlerine teşekkür etmek, çabalarını onurlandırmak için düzenlenen gün için Türkiye'de faaliyet gösteren Ankara, İstanbul ve İzmir Fransızca öğretmenleri dernekleri, büyükelçilik, Institut français, Galatasaray Üniversitesi ve Fransızca eğitim veren okulların katılımıyla bir etkinlik programı hazırlandı.

Büyükelçilik yarın İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda öğretmenler için bir resepsiyon verecek. Resepsiyonun ev sahipliğini Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Servisi Müsteşarı Jean-Jacques Victor yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı programda konuşacak.