Uluslararası İslamafobi Konferansı başladı

Konferansın açılış konuşmasını yapan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, son yıllarda batı dünyasında İslam ile ilgili negatif bir algı olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Bulut, "İslam'ın barış dini olduğunu, insanlık için gönderilmiş, insanları saadet ve mutluluğa ulaştıracak son mesaj olduğunu örtmeye dönük çalışmalar var. Biz de bu medeniyetin mensubu üniversite olarak İslam'ın doğru anlaşılması, bu konuda önyargıları ortadan kaldırmaya dönük daha öncede buna benzer çalışmalarımız oldu. Doğru İslam'ı anlatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"İSLAMI DOĞRU ANLATMAK İÇİN GAYRET GÖSTERMELİYİZ"

İslam'a yönelik önyargıları kırmak için en önemli sorumluluğun Müslümanlara düştüğünü aktaran Prof. Dr. Bulut, "Biz Müslümanlar olarak İslam'ı doğru anlama, anlatmak konusunda daha çok gayret göstermeliyiz. İslam medeniyet birikimidir. Bu medeniyetin yıldızı parladıkça, yeni ülkeler öne çıktıkça dünyanın belli çevreleri de bu konuda negatif algıyı büyütme konusunda çok bilinçli çalışmalar yapıyor. Ama bu konuda en önemli sorumluluk Müslümanların, bunu akıldan çıkarmamak lazım" diye konuştu.

PROF. DR. EREN: KARŞILIKLI HOŞGÖRÜYÜ YAYMALIYIZ

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren ise, "Son 10 yıl içerisinde Müslümanlara karşı şiddet, ibadethanelere saldırılar özellikle batıda arttı. Bazı ülkelerde, Müslümanların İslam ile ilgili faaliyetlerini engelleyen gelişmeler de gözlemlemekteyiz. İslamafobinin önüne geçmek için biz Müslümanlar olarak İslam'ın barış dini olduğunu ve barış içinde yaşayabileceğimizi anlatıyoruz. Asırlardır bunu ispatladık, Müslümanların dünyaya hakim olduğu Osmanlı döneminde barış içinde yaşıyorlardı. Balkanlarda yaptığımız kongrede hükümet yetkilileri balkanlarda Osmanlı dönemine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Çok dinli, milletli ve ırklı bir toplum oldukları halde Osmanlı bunu nasıl başardı, bu hoşgörüden kaynaklanıyor. Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman bir taraftan caminin yapılmasına yardım ediyor, diğer taraftan gayrimüslimlerin, Yahudilerin ihtiyaç duyduğu ibadethaneleri de yaptırıyor, destek bile veriyor. Karşılıklı hoşgörüyü yaymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.