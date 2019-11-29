ULUSLARARASI KÖPRÜ KURAN TÜRK DİZİLERİ - Rus gençler dizilerle Türkiye'yi tanıyor

DMITRI CHIRCIU - Rus gençler, Türk dizileri ve filmleri sayesinde Türkçe kurslarına gidiyor ve Türk kültürünü yakından tanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde ilgi gören Türk dizileri, bazılarını duygusal ve eğitici yanıyla etkilerken, bazılarını ise Türkiye'yi ziyaret etmeye yöneltiyor. Rus gençler, izledikleri Türk dizileri ve filmlerinin kendilerinde bıraktığı etkiyi AA muhabirine anlattı. Adli tıp uzmanı Natalya Kiriçok, "Muhteşem Yüzyıl" dizisi sayesinde Türkçe'yi öğrenmeye başladığını söyledi. Moskova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe kurslarına Türk dizileri sayesinde katıldığını belirten Kiriçok, "Muhteşem Yüzyıl'ın sadece birkaç bölümü Rusça’ya çevrilmişti. Diziyi çok sevdiğim için Türkçe izlemeye devam ettim. Böylelikle Türkçeye ilgi duydum, kurslara gitmeye başladım." dedi. Türk dizilerinde aile kavramının ön plana çıktığına dikkati çeken Kiriçok, "Türk dizilerinde anne-baba çocukları, kardeş kız kardeşini korur, küçükler büyüklere saygı duyar, akrabalar da birbirine destek olur. Bu, günümüzde çok önemli." diye konuştu.

Kiriçok, "Bir Litre Gözyaşı", "Kara Sevda", "Çarpışma" dizilerinin müziklerinden etkilendiğini dile getirerek, "Bazı dizileri müziği nedeniyle izliyorum. Dizilerdeki müzik kalbime dokunur. Toygar Işıklı'nın diziler için yazdığı parçaları çok seviyorum." ifadelerini kullandı. - "Pazarlık etmeyi Türk dizilerinden öğrendim" Rus Dili öğretmeni Veronika Skirko ise Türk dizilerini sınıf arkadaşlarının tavsiyesiyle seyretmeye başladığını söyledi. Dizilerin, kendisinde Türk kültürüne merak uyandırdığını belirten Skirko, "Bazı Türk geleneklerini dizilerden öğrendim. Mesela; evden çıkan birisinin arkasından su döküyorlar. Aslından bunun ne kadar anlamlı olduğunu sonradan öğrendim." diye konuştu. Skirko, Türk dizilerinin Türkiye'yi ziyaret etmeye yönlendirdiğini ve İstanbul'un büyüleyici manzarasına hayran kaldığını anlattı. Pazarlık etmeyi Türk dizilerinden öğrendiğini belirten Skirko, "Türkiye’ye gittiğimde ben de pazarlık etmeye başladım. Baktım, adamlar indirim yapmaya başladı. Türkler pazarlık etmeyi çok iyi bilir ve sever." dedi.

Skirko, Türklerin kültür ve geleneklerine sahip çıkan bir millet olduğuna dikkati çekerek, "Türkler, diziler ve filmler aracılığıyla kültür değerlerini nesilden nesile aktarıyor. Tarih üzerine kurulmuş diziler ise gençlerde milliyetçi duyguları uyandırıyor." ifadelerini kullandı. - "Rus kadınlar, Türk dizilerini büyük zevkle izliyor" İş insanı Alime Mamutova da diziler sayesinde Türkçeyi geliştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Dizileri Türkçe ve Türkçe alt yazılarla izliyorum. Anlamadığım kelime olduğunda altyazıya bakıyorum. Sonra bu kelimenin ne olduğunu sözlükte buluyorum. Bu şekilde ilerlemeler kaydediyorum." Türk dizilerinin duygusal tarafının olduğuna işaret eden Mamutova, "Türk dizilerinde çok gözyaşı dökülüyor, romantik anlar yaşanıyor. Rus dizilerinde bunu fazla göremezsiniz. Bu yüzden Rus kadınlar, Türk dizilerini büyük zevkle izliyor." diye konuştu. Diziler ve filmlerdeki oyunculardan da etkilendiğini dile getiren Mamutova, "Türk oyuncularının ayrı bir karizması var. Oyuncuları güzel, estetik, sıcak ve gerçek duyguları ekranlara yansıtabiliyorlar." dedi.