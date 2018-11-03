"Uluslararası Mardin Kadın Sempozyumu" sona erdi

MARDİN (AA) - Mardin'de iş, siyaset, medya, sivil toplum ve akademi dünyasından kadınların bir araya geldiği Uluslararası Mardin Kadın Sempozyumu'nun sonuç bildirgesinde, "ceza hukuku alanında 'töre cinayeti', 'namus cinayeti', 'taciz' ve 'tecavüz' gibi kadına yönelik şiddeti işaret eden olguların ortadan kaldırılamadığı, medeni hukuk, anayasa hukuku, iş ve idare hukuku ve ceza hukukunun sorunlarına yönelik ayrı komisyonlar kurularak incelemeler yapılması ve yönetime öneriler sunulması gerektiği" bildirildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) öncülüğünde Valilik, GAP İdaresi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) desteğiyle "Bir Dünya Kadın" sloganıyla düzenlenen sempozyumun ikinci gününde oturumlar devam etti. Akademisyen, gazeteci, yazar, iş kadını ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, göç, tarım işçiliği, toplumsal cinsiyet eşitliği siyaseti, kalkınma, sağlık sorunları konularında çeşitli sunumlar yaptı. Sempozyumda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, son süreçte yapılan çalışmalarla Mardin'in küllerinden doğarak ülkenin en gözde şehirlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Mardin'de kadınlara değer veren çalışmaların sürdürüldüğüne dikkati çeken Yaman, "Belki de Türkiye’de bu konuda en başarılı şehirlerin başında gelmekteyiz. Düzenlediğimiz sempozyum da bunun en güzel göstergesidir. Kadınlarımızın sorunlarını, beklentilerini, hayatımızdaki yerini, hak ve hukukunu burada en güzel şekilde bir kez daha işleyerek tüm dünyaya ses getirecek şekilde sunduk. Bundan sonra da bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Yaman, sempozyumun düzenlenmesine katkı sunan Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen'e plaket ve teşekkür belgesi verdi. - Sonuç bildirgesi Daha sonra Prof. Dr. Sözen tarafından okunan sempozyumun sonuç bildirgesinde, kadının nesneleştirilmesine karşı, özne oluşuna dair yeni bir dilin inşası konusunda gerek akademik gerekse medya dilinin değiştirilmesine yönelik sivil inisiyatif alanının geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Kadın adına mağduriyet yaratan konularda yasal korumanın önemine değinilen bildirgede, "Kadınlar var olan hakları konusunda bilgilendirilmelidir. Ceza hukuku alanında 'töre cinayeti', 'namus cinayeti', 'taciz' ve 'tecavüz' gibi kadına yönelik şiddeti işaret eden olgular ne yazık ki, ortadan kaldırılamamıştır. Medeni hukuk, anayasa hukuku, iş ve idare hukuku, ceza hukuku sorunlarına yönelik ayrı komisyonlar kurularak incelemeler yapılmalı, yönetime öneriler sunulmalıdır." ifadesi kullanıldı.