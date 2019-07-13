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Uluslararası öğrenciler Ankara Üniversitesinde "Medya Atölyesi"ne katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

Türkiye'de iletişim eğitimi alan uluslararası öğrenciler ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla "Medya Atölyesi" programı düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Ankara Üniversitesinde "Medya Atölyesi" programına katıldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle, Türkiye Bursları ile Türkiye'de iletişim eğitimi alan uluslararası öğrenciler ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla 8-12 Temmuz'da "Medya Atölyesi" programı düzenlendi.

Fotoğraf, film, halkla ilişkiler, görünüm, reklam ve radyo atölyelerinde beş gün boyunca tam zamanlı çalışmalara katılan 70'ten fazla öğrenci, uzman eğitimci ve akademisyenlerden uygulamalı ders aldı.

İletişim fakültelerinde teorik olarak gördükleri eğitimlerin pratik uygulamalarını gerçekleştirme imkanı bulan öğrenciler, atölye çalışmalarında "Türkiye Bursları" konulu tanıtım materyalleri de tasarladı.

Öğrenciler, ilk kez katıldıkları uygulamalı programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, atölye çalışmalarında alanlarıyla ilgili tecrübe kazandıklarını ifade etti.

Program sonunda atölye çalışmalarını tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildi.

Öğrenciler, YTB Hamamönü Ofisi'ni de ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Üniversitesi Medya Atölyesi Türkiye Bursları YTB

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