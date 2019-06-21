Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde mezuniyet töreni

Törenden önce AA muhabirine açıklamada bulunan Topaloğlu da SEDEF'in 2001 yılında kurulduğunu anımsatarak, "2004 yılında ise ilk kuruluşu olan IUS'u kurmuştur. Devamında İsa Beg İshakovic İlköğretim Okulu, Maarif Koleji ve IUS Kids Anaokulumuz ile birlikte Bosna Hersek'te anaokulundan doktoraya kadar her kademede eğitim-öğretim çalışmaları yürüten bir vakfa sahibiz." diye konuştu.

Koç, törende yaptığı konuşmada, hayatın bir süreç olduğunu anımsatarak, "Hepiniz kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz. Hepiniz kendi yolunuzu çizeceksiniz. Yeni yollar, yeni hayatlar, teknoloji, insanlar ve etrafınızdaki her şeyi keşfetmede cesur olun. Akıllıca riskler alın. Ve ne kadar parlak, yetenekli ve değerli gençlerimiz olduğunuzu hep hatırlayın.” ifadelerini kullandı.

Mezuniyet coşkusu yaşayan öğrencilerin geçişiyle başlayan törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç’un yanı sıra IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu ile Türk kurumlarının temsilcileri, veliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vakfın amacının Bosna Hersek'te gençlerin gelişimine katkı sunmak, iyi ve donanımlı eğitim görmelerini sağlamak ve Saraybosna'yı üniversiteler şehri haline getirmek olduğunun altını çizen Topaloğlu, "İkinci bir misyonumuz ise Türk gençleri ile Bosnalı gençler arasında kardeşlik bağlarını geliştirmekti. Türkiye ile Bosna Hersek arasında köprü kurulmasını sağlamaktı.Yaşadığımız 16 yıllık süreçte de Türk ve Bosnalı gençlerin akrabalık ilişkileriyle başta olmak üzere, ticari ilişkilerle, dostluk ilişkileriyle iki ülke arasında köprü oluşturduklarını görüyoruz." dedi.

Topaloğlu, IUS'ta 15 farklı ülkeden öğretim görevlisi ve 40'a yakın ülkeden öğrencileri olduğunu aktardı.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ise üniversitenin kuruluşunun 15. yıl dönümünde 214 lisans, 54 yüksek lisans ve 5 doktora öğrencisinin mezun olduğunu kaydetti.

Yıldırım, üniversitenin geleceği bağlamında önemli bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayarak, "İstanbul Teknik Üniversitesi ile 4 çalışma programımız konusunda çift diploma anlaşması yaptık. Böylece hem Türk öğrenciler hem de Boşnak öğrenciler tek bir üniversite tercihi ile iki ayrı diploma alma hakkı kazanacaklar. Bu öğrencilerimiz, ilk iki yılı IUS'ta, son iki yılı da İstanbul Teknik Üniversitesinde okuyacaklar. Bu, üniversitemizin eğitim kalitesinin de tescili anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Okul birincisi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Bedrija Sahbaz da bu başarıyı elde etmek için çok uğraşmadığını, aslında başarının kendiliğinden geldiğini söyledi.

Diploma takdiminin ardından üniversitenin gelişimine sağladıkları olağanüstü katkılar, IUS’un vizyon ve misyonuna bağlılıkları ve yaptıkları gönüllü çalışmalardan dolayı Ismail Cidic, Nedim Sladic ile Hilal Yanık'a da özel ödül verildi.

