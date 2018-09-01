Uluslararası Turaz Adli Bilimler Kongresi

İSTANBUL (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Ebubekir Şahin, "Her geçen gün gelişen medya teknolojileriyle haberler, hiçbir süzgece tabi tutulmadan son kullanıcılara yani halkımıza veriliyor. Bunların önüne geçmek için haberlerin belli bir süzgeçten geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü verilen haberlerin şekli ve sıklığına göre vakalardaki artış bilimsel olarak ispatlanmıştır." dedi.

Uluslararası TURAZ Akademi Derneği (UTAK) tarafından düzenlenen, resmi dili Türkçe olan Bilim ve Adalet 2. Uluslararası TURAZ (Türkiye-Azerbaycan) Adli Bilimler Adli Tıp ve Pataloji Kongresi, İstanbul'da başladı.

Swissotel The Bosphorus'daki kongrenin açılış bölümünde konuşan Ebubekir Şahin, kongrenin içerik olarak kendilerini de yakından ilgilendirdiğini ifade ederek, kurum olarak çocuk istismarı, kadına karşı şiddet konusunda düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Medya ile adli bilimler arasında köprüler oluşturmaya çalıştıklarını belirten Şahin, "Her geçen gün gelişen medya teknolojileriyle haberler hiçbir süzgece tabi tutulmadan son kullanıcılara yani halkımıza veriliyor. Bunların önüne geçmek için haberlerin -sansür olarak görülmesin- belli bir süzgeçten geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü verilen haberlerin şekli ve sıklığına göre vakalardaki artış bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu yüzden ortak yapacağımız çalışmalar önemli. Özellikle kadına karşı şiddetin ve çocuk istismarının önlenmesinde yine medyaya düşen görevin çok fazla olduğunu görmekteyiz. Çünkü medyanın bu tür özensiz verdiği haberlerin şiddeti ve istismarı artırdığı artık kesin olarak kabul edilmektedir." diye konuştu.