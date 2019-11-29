HABER

Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 2-3 Aralık tarihlerinde Ankara’da “III.

Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 2-3 Aralık tarihlerinde Ankara’da “III. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu” düzenlenecek.
“Yeni ve Yakın Çağda Türk-Gürcü İlişkileri” temasıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik, 2016 yılından bu yana Türk-Gürcü ilişkilerine odaklanan kapsamlı bilimsel toplantıların üçüncüsü olacak. İlk olarak 2016 yılında Gürcistan’ın Ahıska şehrinde bir çalıştay düzenlenmiş, Türk-Gürcü ilişkilerinin tarih ve çağdaşlık temasıyla ele alındığı bu çalıştayda, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere dair çalışmaların artırılması hedefi ortaya konmuştu. Bu amaçla takip eden yıllarda Trabzon ve Gürcistan’ın Gori şehrinde düzenlenen sempozyumlarda ise Türk-Gürcü ilişkilerinin kaynakları ele alınmış ve Orta Çağ’da iki millet arasında kurulan ilişkiler konuşulmuştu.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan sempozyumda ise Rus ve Osmanlı imparatorlukları döneminde meydana gelen tarihi olaylar ve bu olayların Türk-Gürcü ilişkilerine yansımalarına dair güncel çalışmalar paylaşılacak. İki imparatorluğun Kafkasya politikalarının değerlendirileceği etkinlikte siyasal ilişkilerin kültürel yansımalarını ele alan bildirilere de yer verilecek. Kurumun konferans salonunda düzenlenecek olan etkinlik, ilgililerin katılımına açık olacak.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Organize Sanayi Bölgeleri kardeş olduOrganize Sanayi Bölgeleri kardeş oldu
Adana Diş Hekimleri Odası'ndan 'sahte diş hekimi' uyarısıAdana Diş Hekimleri Odası'ndan 'sahte diş hekimi' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ASELSAN'dan STOP'un ilk teslimatı tamam, ülkeler sırada

ASELSAN üretti, ülkeler sıraya girdi

Odun keserken kendi boğazını kesti

Ağaç motoru ile kendi boğazını kesti

Güzel haber! Koruma altına alınan beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi

Türkiye'de sadece 108 tane var!

Okulda skandal iddia! Öğretmen 9 yaşındaki öğrencisini hastanelik etti

Okulda skandal iddia! Öğrenci hastanelik oldu

Hastaneye kaldırılan Hande Fırat'tan ilk açıklama (Hande Fırat'ın sağlık durumu nasıl?)

Hastaneye kaldırılan Hande Fırat'tan ilk açıklama

Gaziantep'teki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti! İfadesi ortaya çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İfadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.