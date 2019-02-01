İSTANBUL (AA) - "Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" 22 Şubat'ta Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde kitapseverlere kapılarını açacak.

Bu yılki ana teması "Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler" olarak belirlenen etkinlik, on gün boyunca ziyarete açık olacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek programda, İslam dünyasından ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncılar katılacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nde din ve dil kardeşliğinin pekiştirilmesi, ilim mirasının paylaşılması ön planda olacak.

Kitapseverlerle buluşmaya hazırlanan Arapça Kitap ve Kültür Günleri, 22 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında on gün boyunca ziyarete açık olacak.

- İslam ülkelerinden yayınevleri de yer alacak

Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt'ten yayınevi ve yazarların davet edildiği fuarda, İslam ülkelerinden 60'a yakın yayınevinin kitapları kitapseverlerle buluşacak.