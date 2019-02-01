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"Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" 22 Şubat’ta Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde kapılarını açacak

İSTANBUL (AA) - "Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" 22 Şubat'ta Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde kitapseverlere kapılarını açacak.

Bu yılki ana teması "Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler" olarak belirlenen etkinlik, on gün boyunca ziyarete açık olacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek programda, İslam dünyasından ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncılar katılacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nde din ve dil kardeşliğinin pekiştirilmesi, ilim mirasının paylaşılması ön planda olacak.

Kitapseverlerle buluşmaya hazırlanan Arapça Kitap ve Kültür Günleri, 22 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında on gün boyunca ziyarete açık olacak.

- İslam ülkelerinden yayınevleri de yer alacak

Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt'ten yayınevi ve yazarların davet edildiği fuarda, İslam ülkelerinden 60'a yakın yayınevinin kitapları kitapseverlerle buluşacak.

Çok sayıda ilim adamı ve akademisyenin de bir araya getirmesi beklenen fuarda Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Atatürk Dil, Kültür ve Tarih Kurumu Yayınları, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları (İFAV) gibi kurumlar yer alacak.

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Arapça Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi kitap fuarı Üsküdar

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