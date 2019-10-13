Uluslararası uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Arjantin'den kargo paketi içinde, iş makinesi parçasına gizlenerek, gönderilen 7 kilo kokain ele geçirildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Arjantin'den kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu Arjantin'den iş makinesi parçası olarak gönderilen ve İstanbul aktarmalı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen kargoyu almak isteyen 2 kişi, gözaltına alındı. Kargo paketini açan ekipler, iş makinesi parçasına gizlenmiş 7 kilo kokain buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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