UMED tarafından yürütülen Ortadoğu Sinema Akademisi öğrencileri sertifikalarını aldı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği( UMED )tarafından yürütülen Ortadoğu Sinema Akademisi kapsamında eğitim gören öğrenciler sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, UMED Orta Doğu Sinema Akademisi Gala ve sertifika törenine katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, akademide eğitim gören öğrencilerin her birinin, en iyi kadın ve erkek sinemacı, belgeselci, hikayeci ve senaristi olmak için adım adım ilerlediklerini belirterek, proje için UMED’e teşekkür etti. Barış Pınarı Harekatı’nda büyük başarı elde edildiğini belirten Çam, "Suriye’de kalıcı çözüm için büyük bir başarıya,Cumhurbaşkanımızın önderliğinde imza atmış olduk. Barışın sağlanması için başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere, Cumhurbaşkanımıza buradan minnet duygularımızı hem sahada hem masada kazanmış olduğumuz başarıdan dolayı minnet duygularımızı da ifade etmek istiyorum" dedi.

Bazı medya organlarının yaşanan gerçekleri farklı yansıttığını söyleyen Çam,”Başta medya ve görsel sanatsal alanında yer alanlar olmak üzere her birimiz mazlum ve mağdurun sesi olmak, söylenmeyen ve anlatılmayan hikayeleri anlatmak zorundayız” diye konuştu.

Ortadoğu Sinema Akademisi’ni bakanlık olarak UMED ile beraber yürüttüklerini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz , "Akademide eğitim almak üzere başta ülkemiz olmak üzere, Afganistan, Fas, Ürdün, Gana, Filistin, Irak, İran, Kırgızistan, Pakistan, Lübnan, Somali ve Suriye gibi ülkelerden gelen öğrencilerimiz alanlarında uzman isimlerden toplan 168 saat eğitim alarak eğitim sonunda çekimleri, kurguları ve oyunculukları kendilerine ait filmler çekme imkanına kavuşmuş oldular . Öğrencilerimizin bu bilgi ve birikimle buradan ayrılıyor olmaları bakanlığımız adına gurur kaynağıdır. Ulusal sinema eserlerinin yaygınlaştırılması, sinema sektörünün ve sanat sektörünün geliştirilmesi bakanlık olarak öncelikli politikamızdır. Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar artarak devam ediyor. Üretilen projeleri desteklemeyi, uluslararası boyutta Türk sinemasının yerini güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Binlerce çocuğumuzu beyaz perde ile tanıştırmaya devam ediyoruz. Genç sinemacı arkadaşların kendi filmlerini çektiğimde UMED tarafından hazırlanan bu program amacına ulaşmış olacaktır” dedi.

