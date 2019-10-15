UMED'den uluslararası medyaya "dezenformasyon" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) uluslararası medya kuruluşlarını Barış Pınarı Harekatı'na yönelik dezenformasyon konusunda uyararak, "Medya İnsanlık Suçuna Ortak Olmamalıdır" başlıklı İngilizce ve Türkçe mektup gönderdi.

UMED'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik, uluslararası medya kuruluşları dezenformasyonlar konusunda uyarıldı.

Bu kapsamda yazılan mektupta, "Sivilleri hedef alan terör, terör örgütleri, iş birlikçileri ve terörizmin sözcülüğünü yapan medyayı kınıyoruz." ifadelerine yer verilerek, algı operasyonlarıyla karakter suikastı gerçekleştirip, iftira, yalan ve fitne ile gerçeklerin önüne set kurma çabasının "gazetecilik" değil, "terörizme hizmet etmek" olduğu belirtildi.

Terör örgütü PKK/YPG-PYD ve DEAŞ'ın, Suriye'den Türkiye'ye roket ve havan toplarıyla onlarca kez saldırdığı anlatılan mektupta, "Son 4 gün içerisinde PKK/PYD-YPG'nin saldırıları sonucunda onlarca sivil vatandaşımız şehit oldu, 200'e yakını yaralandı ve gazeteciler de hedef alındı." denildi.