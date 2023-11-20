Ümit Dikbayır İYİ Parti'den istifa edecek mi? Kendisi açıkladı, 500 bin TL iddiası dikkat çekti: Meral Akşener’i dedikodu zinciri içinde boğdular!

İstifalarla çalkalanan İYİ Parti'de şimdi de '132 milyon' krizi patlak verdi. Parti kasasının eksi 16 milyon lirada olduğu konuşulurken Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın adı Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddialarına karışmıştı. Gündeme damga vuran iddiaların ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu düzenlediği basın toplantısında Ümit Dikbayır'ın partiden kesin ihracının talep edildiğini duyurdu. Zorlu, kesin ihraç talebinin Akşener'in imzasıyla gerçekleştirildiğini ekledi.

ÜMİT DİKBAYIR: İYİ PARTİ'DEN İSTİFAM SÖZ KONUSU DEĞİL!

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, tv100 canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. "İstifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Dikbayır; "İstifam söz konusu değil. Ben bu partinin kurucusuyum, benim emeğim var." diye konuştu.

Ümit Dikbayır'ın açıklamalarından satır başları:

“HER ŞEYİ ANLATACAĞIM”

Perşembe akşamı yayına gelip bütün detayları tek tek anlatacağım. Yaklaşık bir buçuk aydır benim üzerimde korkunç bir iftira ve dedikodu kumpası var. Ben bir buçuk aydır sabrediyorum. Niye sabrediyorum? İYİ Parti’ye milyonlarca insan oy verip umut bağladı. Teşkilatlarımızdan insanlar sahada çalıştı. Bütün bu arkadaşlarımızın emeklerine halel gelmesin diye sabrediyordum. Artık durum öyle bir hal aldı ki olanları anlatmam farz oldu. Perşembe akşamı olanları anlatacağım.

“İFTİRALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM”

Ortada çok kirli bilgi dolanıyor. Ben şimdi bir süreç yürüyorum. Üstüme atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Benim cevap veremeyeceğim tek bir soru yok. Ben bu iftiraların, kumpasların üzerimde kalmaması için süreç yönetiyorum.

“DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI TALEP EDECEĞİM”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Meclis Divanı’na dilekçe vereceğim. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep edeceğim. Bu süreci tamamlayıp gelip anlatacağım. Vatandaşlarımızın her şeyi bilmesi lazım.

“İSTİFAM SÖZ KONUSU DEĞİL”

İstifam söz konusu değil. Ben bu partinin kurucusuyum, benim emeğim var. Şimdi çıkıp edepli edepsiz açıklama yapıyorlar. Kürşad Bey çıkıp ‘siyasi kalpazanlar’ dedi. Ben bunların hepsine tek tek yanıt vereceğim. Bilgehan Yılmaz’a yanıt vereceğim ‘çürük elmalar’ dedi. Genel başkana yanıt vereceğim.

“İFTİRALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Ben Sakarya’da bana oy atan milletimizi, teşkilat arkadaşlarımızı utandıracak en küçük bir şey yapmadım. Bundan sonra bana atılacak her iftiranın takipçisi olacağım.

"BENDEN 500 BİN TL İSTENDİ, BEN VERMEDİM"

Partinin parası olmadığı gerekçesiyle milletvekillerinden para istendi. Benden de 500 bin TL istendi, ben vermedim. Partinin içi kaynıyor, herkes mutsuz."







