Ümit Özdağ’ın paylaştığı Taksim’de çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu: “Afgan bir erkek dans ediyor”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı videolu bir paylaşımla gündem oldu. Afganistan’da erkek çocuklarının istismar edildiği “Bacha Bazi” geleneği’nin Türkiye’ye ulaştığını belirten Özdağ, Taksim’de kaydedilen o görüntülere tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Taksim İstiklal Caddesi’nde Afganlı bir çocuğun dans ettiği videoyu paylaştı. Özdağ, “Erkek çocuklarının istismar edildiği ve dans ederek diğer erkekleri eğlendirdikleri “Bacha Bazi” geleneği Türkiye’ye ulaştı. Sadece kadınlarımız değil, erkek çocuklarımız da tehlikede!” ifadelerini kullandı.

"KADINLARIMIZ DEĞİL, ERKEK ÇOCUKLARIMIZ DA TEHLİKEDE"

Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul, Taksim İstiklal Caddesi’nde Afgan bir erkek dans ediyor. Ancak bu dans, bildiğimiz danslardan değil… Erkek çocuklarının istismar edildiği ve dans ederek diğer erkekleri eğlendirdikleri “Bacha Bazi” geleneği Türkiye’ye ulaştı. Sadece kadınlarımız değil, erkek çocuklarımız da tehlikede!”



