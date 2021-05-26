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Ümit Özdağ'ın Buğra Kavuncu soruşturmasında ifade verdi

26.05.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda bilgisine başvuruldu.

Ümit Özdağ'ın Buğra Kavuncu soruşturmasında ifade verdi

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İYİ Parti'den istifa eden bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Özdağ'ı bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağırmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Özdağ, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

"YAPILAN YANLIŞLARI TÜRK MİLLETİNİN ÖNÜNE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özdağ açıklamasında "Savcılığın bilgime başvurmak üzere davetine icabet ederek bugün Çağlayan Adliyesi'nde sayın savcıyla görüştüm. Daha önce kamuoyuyla paylaştığım hususları sayın savcıyla da paylaştım. Türkiye son bin yılda karşı karşıya olduğu en büyük iç tehditi olan FETÖ'yle bir mücadele veriyor. Ben FETÖ'nün Türkiye'ye karşı son Haçlı Seferi olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı bu casusluk ve terör örgütüyle mücadelenin her planda yürütülmesi gerektiği inancındayım. Ancak bugün yürütülen mücadele stratejik planlamadan çok uzak, eksik, hatalı bir mücadele. Ama biz siyasette bulunduğumuz yerde bu mücadeleyi sonuna kadar ilk günden beri nasıl sürdürdüysek bundan sonra da böyle sürdürme kararlılığı içerisindeyiz. Yapılan eksikleri yanlışları da söylemeye ve Türk Milletinin önüne taşımaya devam edeceğiz" dedi.

"BUGÜNE KADAR MÜCADELEYİ NASIL VERDİYSEK BUNDAN SONRAKİ SİYASETİMİZDE DE ÖYLE VERECEĞİZ"

Özdağ açıklamasında, "İYİ Parti Atatürk'e, İstiklal Harbine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine samimi olarak bağlı vatansever Türk Milletçisi insanlar tarafından kurulmuş bir partidir. Onların bu samimi inanç ve duygularına ihanet edilmesine bizim isyanımızdır bugün yaşananlar ve paraşütle FETÖ iktisatlıların partiye getirilmesine müsade etmeyişimizin sonucudur bugün yaşananlar. Diğer partilerde ne kadar FETÖ'cü FETÖ iktisatlı olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor.

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Biz Atatük çizgisindeki Türk Milliyetçilerinin olduğu yerde ne FETÖ'cü olur, ne PKK sempatizanı olur ne de başka bir terör örgütüyle iktisatlı olan kişi ve yapılar olur. Bugüne kadar mücadeleyi nasıl verdiysek bundan sonraki siyasetimizde de öyle vereceğiz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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fetö İYİ Parti

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