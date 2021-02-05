Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk yeni parti kuruyor! Ankara'yı hareketlendiren iddia

Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk'la ilgili gündem yaratan bir gelişme gelişme yaşandı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında; İYİ Parti'den ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un yeni parti kuracağını yazdı.

'ATATÜRK MİLLEYÇİLİĞİ' VURGUSU

Ümit Özdağ'ın "Atatürk milliyetçiliği" çizgisini benimseyecek bir parti için hazırlıklara başladığını belirten Saymaz, Koncuk'un da "Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım" dediğini yazdı.

NE OLMUŞTU?

İsmail Koncuk, İYİ Parti’nin, 2. Olağan Kurultay’da Koray Aydın’ın başını çektiği iddia edilen bir yapının Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere “oy verilmeyecekler” listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan gerginliğin ardından partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kurucuları arasında yer alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da partisinin bazı politikalarından rahatsız olduğunu belirtmişti. İstanbul İl Başkanı hakkında FETÖ'cü iddiasında bulunan Özdağ, daha sonra partiden ihraç edilmişti. Mahkeme kararı ile ihracını bozduran Özdağ, İYİ Parti'ye geri dönmüştü.

