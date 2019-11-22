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UMKE gönüllüsü olabilmek için zorlu eğitimlerden geçiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:06 | Son Güncelleme

Van'da, gönüllü olarak UMKE ekibinde yer almak isteyen sağlık çalışanları, doğal afet, trafik kazası, çığ, yangın gibi olaylara en kısa zamanda müdahale edebilmek için zorlu eğitimlerden geçiyorlar - İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu: -"Karanlığın başladığı yerde aydınlığı ve umudu getiren kahramanlar yetiştiriyoruz" - UMKE Bölge Koordinatörü Sinan Özgür: -"Her koşulda bir hayat kurtarmak için emek veriyoruz. Hasta ya da enkaz altında kurtarılacak canlara ışık olmaya çalışıyoruz"

NECAT HAZAR - Depremde enkaz altında kalan, trafik kazalarında araçlarda sıkışan, yangında mahsur kalan insanların yardımına koşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) yer almak isteyen gönüllü sağlık çalışanları, bunun için zorlu eğitim süreçlerinden geçiyor.

Doğal afet, hasta kurtarma, yangın, kaza gibi olaylarda insanların canını kurtarabilmek için fedakarca görev yapan hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan gönüllüler, komandoları aratmayan eğitim süreçlerine tabi tutuluyor.

UMKE ekibinde yer almak isteyen Van, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Muş'tan 25 gönüllüye, Van Bölge Koordinatörlüğünce 4 gün 3 gece teorik ve pratik eğitim verildi.

Gevaş ilçesindeki Van Gölü sahilinde 3 gün boyunca sıfırın altında 6 derecede dayanıklılık ve disiplin testlerine tabi tutulan, enkaz altından yaralıları çıkaran gönüllülerden başarılı olanlar, sertifika alarak son teknolojiyle donatılan araçlarıyla her türlü doğa şartına karşı göreve hazır bekliyor.

- "Kahramanlar yetiştiriyoruz"

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, AA muhabirine, bölgede UMKE gönüllüsü olmak isteyen personellere yönelik eğitimi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Zorlu arazi ve iklim şartlarında, psikolojik ve fiziksel engeller karşısında yılmadan insanların yardımına koşmaya çalışan ekipler yetiştirdiklerini belirten Mahmutoğlu, şöyle konuştu:

"UMKE'ciler, tamamen gönüllük esasına dayanan bir istekle görev yaptıkları yerlerde, olası bir afet durumlarında en hızlı reaksiyona cevap verecek yeteneğe ve eğitime sahip oluyorlar. Karanlığın başladığı yerde aydınlığı ve umudu getiren kahramanlar yetiştiriyoruz. Bu personeller hayat kurtarma, hasta ve yaralılara en hızlı şekilde ulaşma ihtiyacını gönüllerinde taşıyorlar."

-"Kurtarılacak canlara ışık olmaya çalışıyoruz"

UMKE Bölge Koordinatörü Sinan Özgür ise eğitimlerin sıfırın altında 5-6 derece havada ve zorlu parkurda gerçekleştirildiğini anlattı.

Gönüllülerin tamamının eğitimi başarıyla tamamladığını ifade eden, Özgür şunları kaydetti:

"Van, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari illeri olarak hizmet veriyoruz. UMKE olarak yurt içi ve yurt dışındaki olası afetlerde güvenlik harekatlarında sağlık hizmeti sunmak için görev alıyoruz. Bölgedeki personele verdiğimiz eğitim ve kamplarla sürekli hazır olmaya çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde bir hayat kurtarabilmek için personellerimiz gönüllü olarak çalışıyor. Her koşulda bir hayat kurtarmak için emek veriyoruz. Hasta ya da enkaz altında kurtarılacak canlara ışık olmaya çalışıyoruz."

-"İnsanlara nefes olmak için UMKE diyoruz"

Özalp Devlet Hastanesinde görevli UMKE gönüllüsü Dr. Berican Şahin de insanlara faydalı olmak amacıyla ekipte yer almak istediğini söyledi.

UMKE'nin gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Şahin, "Olası afet durumlarında tek yürek olabilmemiz, yaraları sarabilmemiz için bu ekip çok kıymetli. Aldığımız eğitimler zorlu ama sahada neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için güven algısının artmasını sağlıyor. Zorlu bir kamp döneminden geçtik ama kendimi afetlere ve göreve hazır hissediyorum. Bir cana umut olmak için her şeye değer." dedi.

Bitlis 112 Komuta Kontrol Merkezinde görevli Dr. Doğukan Şınga da acil servis dışında da insanlara faydalı olmak istediğini ifade ederek, "Dünyada afetler, savaşlar oluyor. Bu ekip içerisinde bulunup bir yardım eli uzatmak için UMKE'yi seçtim. Afet, savaş ya da olağan dışı durum yaşayan insanlara nefes olmak için UMKE diyoruz." şeklinde konuştu.

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