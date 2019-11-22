UMKE gönüllüsü olabilmek için zorlu eğitimlerden geçiyorlar

"Van, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari illeri olarak hizmet veriyoruz. UMKE olarak yurt içi ve yurt dışındaki olası afetlerde güvenlik harekatlarında sağlık hizmeti sunmak için görev alıyoruz. Bölgedeki personele verdiğimiz eğitim ve kamplarla sürekli hazır olmaya çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde bir hayat kurtarabilmek için personellerimiz gönüllü olarak çalışıyor. Her koşulda bir hayat kurtarmak için emek veriyoruz. Hasta ya da enkaz altında kurtarılacak canlara ışık olmaya çalışıyoruz."

"UMKE'ciler, tamamen gönüllük esasına dayanan bir istekle görev yaptıkları yerlerde, olası bir afet durumlarında en hızlı reaksiyona cevap verecek yeteneğe ve eğitime sahip oluyorlar. Karanlığın başladığı yerde aydınlığı ve umudu getiren kahramanlar yetiştiriyoruz. Bu personeller hayat kurtarma, hasta ve yaralılara en hızlı şekilde ulaşma ihtiyacını gönüllerinde taşıyorlar."

-"İnsanlara nefes olmak için UMKE diyoruz"

Özalp Devlet Hastanesinde görevli UMKE gönüllüsü Dr. Berican Şahin de insanlara faydalı olmak amacıyla ekipte yer almak istediğini söyledi.

UMKE'nin gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Şahin, "Olası afet durumlarında tek yürek olabilmemiz, yaraları sarabilmemiz için bu ekip çok kıymetli. Aldığımız eğitimler zorlu ama sahada neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için güven algısının artmasını sağlıyor. Zorlu bir kamp döneminden geçtik ama kendimi afetlere ve göreve hazır hissediyorum. Bir cana umut olmak için her şeye değer." dedi.

Bitlis 112 Komuta Kontrol Merkezinde görevli Dr. Doğukan Şınga da acil servis dışında da insanlara faydalı olmak istediğini ifade ederek, "Dünyada afetler, savaşlar oluyor. Bu ekip içerisinde bulunup bir yardım eli uzatmak için UMKE'yi seçtim. Afet, savaş ya da olağan dışı durum yaşayan insanlara nefes olmak için UMKE diyoruz." şeklinde konuştu.

