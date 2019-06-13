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Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 22:25 | Son Güncelleme

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Filo Sözcüsü Binbaşı Josh Frey: - "Umman Körfezi'ndeki tankerlere yapılan saldırıdan haberimiz var. Bölgedeki ABD Deniz Kuvvetleri yerel saatle birincisi sabah 6.12'de ikincisi ise 7.00'de olmak üzere iki acil çağrı aldı. ABD donanma gemileri bölgede ve gemilere yardım ediyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan iki yakıt tankerinin bölgedeki ABD donanmasından yardım istediğini ve Amerikan gemilerinin söz konusu tanker gemilerine yardım sağladığını açıkladı.

5'inci Filo Sözcüsü Binbaşı Josh Frey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Umman Körfezi'ndeki tankerlere yapılan saldırıdan haberimiz var. Bölgedeki ABD Deniz Kuvvetleri yerel saatle birincisi sabah 6.12'de ikincisi ise 7.00'de olmak üzere iki acil çağrı aldı. ABD donanma gemileri bölgede ve gemilere yardım ediyor. USS Bainbridge muhrip gemisi de bölgede destek sağlıyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, CENTCOM Sözücüsü Yarbay Earl Brown, yaptığı yazılı açıklamada, yardım çağrısında bulunan gemilerin "M/V Front Altair" ve "M/V Kokuka Courageous" isimlerini taşıdığını açıkladı.

Saldırıda vurulan Kokuka Courageous gemisindeki 21 mürettebatın Amerikan Bainbridge muhribine alındığını belirten Brown, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı P-8 tipi keşif uçağının da bölgede keşif yaptığını kaydetti.

Diğer taraftan, konuyla ilgili açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, "Başkan (Donald Trump) Umman körfezinde saldırıya uğrayan yakıt tankerleri ile ilgili bilgi aldı. ABD Hükümeti destek sağlıyor ve durumu değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise saldırıdan doğrudan İran'ı sorumlu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD CENTCOM İRAN Uman körfezi

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