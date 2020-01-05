HABER
  4. Umman'dan ABD ve İran'a diyalog çağrısı

Umman'dan ABD ve İran'a diyalog çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 19:25 | Son Güncelleme

Umman'dan ABD ve İran'a diyalog çağrısı

Umman, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan açıklamada, "Umman Sultanlığı, ABD ve İran arasındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Her iki ülkeyi diyaloğa davet ederek sorunlarını diplomatik yollarla çözmeye çağırmaktadır." ifadesine yer verildi.

Her iki ülkeyle iyi ilişkilere sahip olan Umman, uluslararası toplumu, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması yönünde sarf edilen çabaları yoğunlaştırmaya çağırdı.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump'tan İran'a yeni tehditTrump'tan İran'a yeni tehdit
Eski kocasının birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın tutuklandıEski kocasının birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Kardan kapanan köy yolu kanser hastası için açıldıKardan kapanan köy yolu kanser hastası için açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN kasım süleymani Umman

En Çok Okunan Haberler

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Bomba açıklama! 'Boşandık eve gidip...'

Bomba açıklama! 'Boşandık eve gidip...'

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı!

FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

FSM Köprüsü çıkışında otomobil alev alev yandı

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi! Yürek yakan mesajlar...

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Kocanı elinden aldım' şeklinde mesajlar atıyordu

Eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

42 yıl hapse mahkum olmuştu! 10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.