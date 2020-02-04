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  4. Ümraniye'de babasına ait otomobili yaktı, 'Bana kalmayan başkasına kalmasın' dedi

Ümraniye'de babasına ait otomobili yaktı, 'Bana kalmayan başkasına kalmasın' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 13:45 | Son Güncelleme

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'nde akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babasına ait otomobili yaktı. Gözaltına alınan Mahmut A. "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın." dedi.

Ümraniye'de babasına ait otomobili yaktı, 'Bana kalmayan başkasına kalmasın' dedi

Olay, saat 12.00 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokakta meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babası Ali A.'ya ait aracın camını kırarak ateşe verdi.

Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay, yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilde hasar oluşurken, Mahmut A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Mahmut A. gözaltına alınırken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın." dedi.

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Kaynak: DHA

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